Koalice Spolu šlape opět hnutí ANO na paty a souboj o vítězství v evropských volbách se podle posledních průzkumů velmi vyrovnává. Vládní strany na počet mandátů dokonce jasně vedou.

Evropská debata v Jihlavě s europoslancem Luďkem Niedermayerem a dalšími hosty | Foto: Deník

S europoslancem a jedním z trojice lídrů kandidátky Spolu Luďkem Niedermayerem se na už páté předvolební debatě Deníku, tentokrát v Jihlavě, budeme bavit opět o tom, proč by český volič měl jít k volbám a o co v nich jde. Dalšími hosty bude Ondřej Kolář, další z kandidátů Spolu a odbornou veřejnost bude zastupovat politolog a znalec evropské politiky Reda Ifrah. Debatou provází evropský editor Deníku Luboš Palata.

S bývalým viceguvernérem České národní banky Luďkem Niedermayrem probereme minulých pět let Evropského parlamentu, ale také dvacet let členství Česka v Evropské unii. A výhled, jak to bude v Unii vypadat dál a co by podle něj měla EU dělat, aby byla ještě úspěšnější a českým občanům přinášela ještě více, než dosud.

Eurodebata: Emisní povolenky nám škodí, chceme je změnit

S Ondřejem Kolářem se určitě zastavíme u ruské agrese proti Ukrajině i u toho, co si má Česko počít s ukrajinskými muži, kteří se u nás i v celé EU ukrývají před odvodem do ukrajinské armády.

Pana Ifraha, který je původem z Alžíru, se budeme ptát na jeho pohled na migrační pakt a na Evropu z pohledu zpoza moře, z jeho původní vlasti. I na to, proč Alžírsko nejméně na první pohled nepředstavuje migrační problém. Určitě budeme mluvit i o Green dealu, ekonomickém stavu unie.

O tom a o mnohém dalším bude dnešní debata, kterou vysíláme od 17:30 do 19 hodin v přímém přenosu na Deníku a našich facebookových profilech. Do diskuse se můžete svými dotazy zapojit i vy, když přijdete do Yottabe Space, Matky Boží 1 v Jihlavě, nebo je napíšete do komentářů pod facebookové přenosy. Těšíme se s vámi na viděnou.