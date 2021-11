A Česká republika, která bude přebírat v druhé polovině příštího roku předsednictví v Evropské unii po podobně jádru nakloněné Francii, může být tou zemí, která dokáže obrat EU směrem k jádru dotáhnout do konce. „Z pohledu České republiky vede cesta k uhlíkové neutralitě jedině skrze jádro jakožto zdroje, který vnímáme jako udržitelný a bezemisní,“ uvedl velvyslanec Česka při EU Jaroslav Zajíček.

Podle jeho slov je to posun, který se ale ještě před několika lety zdál nemožný. „Posun je to v každém případě. Myslím si, že mnohým došlo, že nemůžeme mít všechno,“ řekl pro ČT.

Česká role

Podle vysokých diplomatických zdrojů z Bruselu, s nimiž Deník v těchto dnech hovořil, se právě tento příklon Evropské unie k jaderné energetice může stát jedním z hlavních témat blížícího se českého předsednictví v EU.

„Právě v době, kdy budeme EU předsedat, se budou dotahovat praktické kroky Zelené dohody. Klíčové je, aby Česko a čeští politici přestali mluvit o Zelené dohodě jako o nějaké blížící se katastrofě a začali o ní mluvit jako o šanci na modernizaci země,“ řekl zmíněný bruselský zdroj. „Jde sice o velkou výzvu, ale dostaneme na ni od Bruselu celkově téměř bilion korun, a když je dokážeme smysluplně využít, posune nás to mezi nejvyspělejší ekonomiky,“ dodal.

Cestou k tomu může a v českých podmínkách zřejmě musí být využití těchto peněz jak na výstavbu obnovitelných zdrojů, tak na energetické úspory. A peníze, které tím ušetříme, lze pak vrhnout do jaderné energetiky. Evropská unie v tom, zdá se, nebude bránit. Poměrně jasně to vyjádřila předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová, která dala v souvislosti se současnou plynovou krizí jádru přednost. „Obnovitelné zdroje a jaderná energie vznikají na domácí půdě. Takže v tom jsme nezávislí,“ uvedla.

Tímto směrem míří i kroky Evropské unie, která podle několika zdrojů z Bruselu, s nimiž měl Deník možnost mluvit, opravdu chystá změnit „taxonomii“ jaderné energetiky.

To zjednodušeně řečeno znamená, že by jádro bylo zařazeno mezi zdroje energie, které mohou podporovat cíle Zelené dohody, tedy dosažení klimatické neutrality kontinentu do roku 2030.

„Zařazení jaderné energie mezi tyto přijatelné zdroje energie neznamená, že by Unie na jejich výstavbu přispívala. Tak daleko ale ještě nejsme,“ řekl Deníku zdroj informovaný o dosavadních jednáních. „Ale i tak by to byla obrovská změna, která například umožní mnohem levnější financování jaderné energetiky úvěry od bank,“ dodal zdroj, který si vzhledem k charakteru rozhovoru nepřál být jmenován.

Nové reaktory

Zelená pro Evropu.Zdroj: DeníkPříznivě se na jadernou energetiku a její využití pro Zelenou dohodu dívá i vznikající nová česká vláda Petra Fialy. Ve svém programovém prohlášení má nejen podporu dostavby Dukovan, ale i jaderného výzkumu. V tom patří Česko mezi světovou špičku, o čemž svědčí mimo jiné projekt malého jaderného Teplátoru ČVUT a univerzity v Plzni, který by mohl nahradit uhlí a plyn v teplárnách.

Podobným směrem míří i Francie, která investuje osm miliard eur (cca 200 miliard korun) jen do vývoje a výroby nových, bezpečných a díky sériové výrobě levných malých modulárních reaktorů. Podobnou cestou se chce vydat i Velká Británie, které by se ráda stala lídrem snah o zastavení globálního oteplování. „Musíme pokračovat ve využívání jaderné energie. Myslím, že by měla být součástí naší výroby elektřiny, a to z velké části,“ uvedl nedávno britský premiér Boris Johnson. Právě jádro má pomoci Velké Británii ve snižování emisí.