„Asi nikdo z nás nechce hromadit doma různé druhy nabíječek, aby si nabil zvlášť telefon, sluchátka nebo tablet. Díky harmonizaci technologie rychlého napájení také zabráníme výrobcům bezdůvodně snižovat rychlost napájení, jak se doposud dělo,” uvedl europoslanec a kvestor Evropského parlamentu Marcel Kolaja (Piráti).

O jednotné nabíječce se mluví už dlouhou dobu. „Bojujeme za to už aspoň patnáct let. Když někam jedete, tak abyste k tomu ještě měli tři kila šňůr. Týká se to ale jen užšího záběru. Naše ambice byly větší,“ řekl ředitel organizace Kabinet pro standardizaci Libor Dupal.

Portem USB typu C by tak měly být v dohledné budoucnosti vybaveny mobilní telefony, tablety, digitální fotoaparáty, sluchátka nebo náhlavní soupravy, ruční videoherní konzole a přenosné reproduktory bez ohledu na výrobce. Výjimku by měla pouze ta zařízení, která jsou příliš malá na to, aby byla tímto portem vybavena. Jedná se především o chytré hodinky, zařízení pro osobní péči nebo sportovní zařízení.

Ochrana životního prostředí

Hlavní důvod pro jednotnou nabíječku je ale životní prostředí. „Smyslem iniciativy je od počátku snížení množství zbytečného elektronického odpadu, snížení nákladů a ulehčení života spotřebitelů, což podporujeme,“ potvrdila ředitelka spotřebitelské organizace dTest Eduarda Hekšová.

Množství takového odpadu přitom není zanedbatelné. Maltský europoslanec Alex Agius Saliba uvedl, že do Evropy se ročně dodá půl miliardy nabíječek, což vytváří jedenáct tisíc až třináct tisíc tun elektroodpadu.

Na jednotné nabíječce se výrobci dlouhé roky nedokázali dohodnout. V minulých letech byl aspoň počet typů snížen na tři, takže nyní jsou k vidění koncovky USB-C, microUSB a lightning, kterou využívá americká firma Apple. Pokud by tedy chtěla v Evropě svoje výrobky nadále prodávat, musela by je dodávat i s dohodnutým portem.

Kdy by se spotřebitelé jednotné nabíječky měli dočkat, není zatím úplně jasné. Každopádně podle návrhu Evropského parlamentu by nová pravidla měla začít fungovat dvanáct měsíců po schválení členskými zeměmi. Jedná se přitom o prioritu francouzského předsednictví, takže podle zákulisních informací by se spotřebitelé jednotných nabíječek mohli dočkat do příštího léta. Staré nabíječky ale budou dále fungovat. Na jednotný typ spotřebitelé přejdou až s koupí nového výrobku.