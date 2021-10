Evropská unie musí rychle a masivně přesměrovat výrobu ekologických zdrojů energie a také elektromobilů z Číny do Evropy. Jinak se může v příštích letech stát, že unijní státy si odstaví své „špinavé“ zdroje energie, zaplatí obrovské prostředky za přechod na ekologické zdroje energie. Solární panely, elektromobily a další "zelené technologie" se ale dovezou z Číny.

Ta ve snahách o klimatickou neutralitu za Evropou velmi pokulhává, ale přesto tak může na evropském nadšení pro ekologii vydělat a technologicky pak Evropu přeskočit.

Podobně je to také ve Spojených státech, které v investicích do ekologických zdrojů energie a zelených technologií obecně Evropskou unii poráží.

„Spojené státy již investují dvakrát více do zelené technologie než EU,“ uvedl v rozhovoru pro z cyklu Zapojse.eu německý europoslanec za stranu Zelených Michael Bloss. Podle něj je tedy otázkou, zda to bude Evropská unie kdo bude jedničkou v klimaticky neutrálních technologiích, nebo zda Unii Čína a USA přeskočí.

Zdroj: Youtube

Vrátit výrobu do Evropy

Už dnes je zaostávání Evropy dramatické, kdy se drtivá většina například solárních panelů a také většiny elektromobilů vyrábí v Číně. EU tak prostředky pro dosažení klimatické neutrality dováží z Číny a platí za to Pekingu.

„Především u solárních panelů bychom se měli snažit o navrácení výroby do Evropy. Měli jsme tu velké výrobce solárních panelů a teď to všechno odešlo od Číny,“ říká Bloss. „Stále máme velmi dobré vývojové kapacity, ty nejlepší solární panely jsou stále vyvíjeny v Evropě, víme, že všude bude třeba velmi mnoho solárních panelů, po celé planetě, ale i v Evropě,“ říká Bloss. „Tyto panely bychom si mohli vyrábět my sami v Evropě. Potřebujeme průmyslovou strategii Evropské unie, v níž bude stát, že produkci solárních panelů vrátíme zpět do Evropy,“ požaduje Bloss. U elektromobilů vidí ještě větší problém a to v tom, že Číňané už v této oblasti získali nad Evropou technologický náskok.

Chránit evropské výrobce před „špinavou“ konkurencí

Současně musí EU bránit také svůj trh před importem ze zemí, které nedodržují ekologické standardy. „Náš cíl je však jednoduchý. Zajistíme, aby se za znečišťování platilo. Zajistíme, aby energie, kterou používáme, byla čistá. Zajistíme, abychom jezdili inteligentnějšími automobily a létali čistšími letadly,“ uvedla ve své nedávné zprávě o stavu Unie předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová.

První, kdo by měl ale za znečišťování tvrdě platit a to v ekologickém zdanění svých výrobků dovážených do EU, by měla být právě Číny. „Celému světu by se ulevilo, kdyby Čína ukázala, že může do poloviny tohoto desetiletí dosáhnout maxima generovaných emisí a ustoupit od uhlí, a to doma i v zahraničí,“ uvedla Leyenová. Jenže realita je právě opačný, v posledních letech, kdy Evropa uhelné elektrárny zavírá, otevírala Číny jednu uhelnou elektrárnu týdně.

Zdroj: Youtube

„Já jsem už před několika lety volal po tom, aby se při snaze o nastavení přísných ekologických norem pro evropské výrobce nezapomnělo na ochranné mechanismy, jako jsou například cla. Tak, aby se udržela konkurenceschopnost v případě, kdy na evropský trh vstupuje někdo, kdo takové normy nemusí dodržovat,“ uvedl v pořadu Zapojse.eu europoslanec Stanislav Polčák (STAN). Podle Polčáka by to mělo nejen zachovat evropskou konkurenceschopnost, ale i motivovat země mimo EU aby se vydaly cestou „zelenější ekonomiky“.

