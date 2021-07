Vy jste byl vůbec mezi prvními Čechy, kteří získali manažerskou pozici v orgánech EU, a to už v roce 2004. Co jste dělal do té doby?

Pracoval jsem jako ředitel odboru na ministerstvu zahraničních věcí a zabýval jsem se vyjednáváním vstupu Česka do Unie.

Co bylo hlavním motivem pro přechod z české diplomacie k práci pro Unii?

Hlavním motivem bylo to, že jsem její fungování dobře poznal, byl jsem členem týmu, který vyjednával náš vstup do Evropské unie. Od roku 1999 do roku 2003 jsem pak pracoval v Bruselu. Ta práce se mi líbila a hledal jsem mezinárodní zkušenost.

To, že jsme v roce 2004 byli novým členem EU, byl pro vás handicap, nebo výhoda?

V těch prvních letech po rozšíření byla některá výběrová řízení určena jen pro kandidáty z nových členských zemí Unie. To byla výhoda.

Dnes už to ale nefunguje?

Ne, to už dnes tak není. Ale u států, které mají méně úředníků v institucích, než by podle počtu obyvatel mít měly, mezi nimi je stále i Česká republika, určitá výhoda při přijímání stále je.

Jak se projevuje?

Platí sice, že na pozici je vybrán nejkompetentnější kandidát. Ale v případě, že budou kandidáti, kteří jsou stejně dobří, tak se při výběru z nich postupuje na základě „gender balanc“, a také podle vyváženého zastoupení států. Takže tam malá výhoda pro Čechy i dnes je.

Vaše první místo v Bruselu bylo jaké?

Byl jsem ředitel pro Ecofin, to je Rada ministrů financí členských zemí. To bylo jedno z vůbec neprestižnějších portfolií, která v Unii byla.

Co vám ty roky v evropských institucích daly?

Z pracovního hlediska jsem toho spoustu viděl, slyšel i napsal. Pak mi to také dalo strukturované myšlenía vyjadřování. Většina věcí, které řešíte, je zamotaná a složitá. Po těch letech v Unii jsem ale schopen vyjádřit i složitou věc v pár větách. A také se umím prezentovat, což je věc, kterou se člověk v Česku příliš nenaučí. Kandidáti ze Západu jsou už na školách trénovaní v tom, aby dokázali dravě upozorňovat na své přednosti. To Češi moc neumí.

A hlavní nevýhoda práce pro Unii?

Často práce od nevidím do nevidím. To vám bere soukromý život a čas na rodinu. Čím je člověk výš, tím mu to ze soukromého života víc ukusuje.

A co život v Belgii a Bruselu oproti životu v Česku?

Já patřím k těm, kdo nedají na Brusel dopustit. Je to město lidského rozměru a každá zdejší čtvrť je větší vesnice či městečko. Mně a mé rodině se tu žije dobře. Máme přátele mezi místními obyvateli, což mezi unijními úředníky moc časté nebývá.

K tomu je ale potřeba dobrá francouzština?

Francouzština je podmínka. Bez ní se ke skutečným Belgičanům nedostanete.

Je francouzština důležitá podmínka, i když se ucházíte o práci v institucích EU?

Ano, je. Všechny konkurzy jsou ve dvou jazycích.

Pokud jde o vzdělání, tak se ale uplatní i absolventi humanitních oborů?

Přesně tak. Já sám jsem inženýr, vystudoval jsem aplikovanou biologii a ekonomii. Na mnohá místa platí, že člověk musí mít jen vysokoškolské vzdělání nebo Ph.D. Mým zástupcem v Ecofinu byl Brit, který vystudoval klasickou řečtinu a latinu. Není tak důležité, co máte vystudováno, ale zda jste schopen učit se nové věci.

Jestliže mladý člověk uvažuje o práci v EU, čím by měl začít? Stáží v institucích EU?

Ano, přihlásit se a dostat se na stáž. Člověk, který tu stráví půl roku na stáži, má pak mnohem lepší šanci uspět v nějakém konkurzu.

