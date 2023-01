Vysoký diplomat působící v Bruselu k tomu poznamenává, že samozřejmě jsou v evropských institucích lidé, kteří mají službu pro případy krizových situací. A jsou připraveni svolat zástupce členských států či členy Evropské komise. Loni takto mimořádně jednali mezi svátky zástupci členských zemí a Evropské komise o explozi covidové infekce v Číně, což bylo poslední jednání, které mezi svátky svolávala Česká republika jako do konce roku stále ještě předsednická země Evropské unie.

Přestože nový pracovní rok začíná v Bruselu 3. ledna, bere si velká část unijních úředníků volno až do 7. ledna. „Evropské školy, tedy školy pro děti zaměstnanců evropských institucí, jsou zavřené až do 7. ledna,“ vysvětluje jedna zaměstnankyně Evropského parlamentu. Důvodem je také to, že na 6. ledna připadá svátek Tří králů, který je v zemích se silnou katolickou tradicí, včetně Slovenska, dnem pracovního volna. Pro země, kde dominuje pravoslaví, jako je z Evropské unie například Řecko či Kypr, je pak 6. leden vrcholem pravoslavných Vánoc.

Celkově je v unijních institucích celkem osmnáct dnů pracovního volna, o pět dní více, než je v současnosti v Česku. Jedním z důvodů je, že dny volna jsou státní svátky tří zemí, ve kterých jsou umístěny klíčové instituce Evropské unie – Francie, Lucembursko a Belgie. Aby to bylo složitější, mohou si úřady a instituce v EU zvolit jeden domácí sváteční den státu, kde sídlí, jako den svého pracovního volna.

Mnohem tvrdší než v České republice je ale naopak mateřská dovolená. Ta je klasicky 20 týdnů, s dodatkem, že ženě přísluší v té době plný plat. „Potom je ale možné si vzít ještě rok rodičovskou dovolenou. Během ní je ale už plat krácen,“ uvádí jedna štrasburská úřednice.

To je ale stále o mnoho kratší doba, než jsou tři roky až čtyři roky v Česku. „Výhodou ale je, že do devátého roku dítěte existuje automatická možnost práce na zkrácený úvazek a bere se to jako něco normálního,“ dodává.

