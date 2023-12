Základem současných vynikajících česko-slovenských vztahů je skvěle provedené rozdělení Československa před třiceti lety, říká nový šéf slovenské diplomacie Juraj Blanár.

V dalším díle pravidelného podcastu Deníku „Evropa pro Čechy” s evropským editorem Deníku Lubošem Palatou se v exkluzivním rozhovoru s ministrem zahraničí Jurajem Blanárem budeme bavit mimo jiné o slovenské pomoci Ukrajině. O tom, co z ní bude dál pokračovat a co naopak zcela určitě ne. Jak vidí bratislavská vláda možnost ukončení ruské agrese proti Ukrajině a kdo by měl vyjednávat ukončení války.

S eurem je Slovensko v exkluzivním klubu, říká v exkluzivním rozhovoru pro Deník šéf tamní diplomacie Juraj Blanár:

Zastavíme se také u právních změn na Slovensku, toho, jak je nová vláda konzultuje se Bruselem a zda se bude řídit doporučeními Evropské unie. Budeme se také bavit o slovenských představách o obnovení činnosti Visegrádské čtyřky. A na závěr se zastavíme i u nelegální migrace a jejího řešení.

O tom a o mnohém dalším bude tento díl podcastu Evropy pro Čechy.