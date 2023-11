Europoslankyně Michaela Šojdrová (KDU-ČSL) pochází z jihu Moravy a již druhé volební období působí v evropské politice. Věnuje se především otázkám spojeným se zemědělstvím. Neopomíjí však ani aktuální politické problémy. Patří k razantním odpůrcům účasti ruských sportovců na olympiádě v Paříži.

V letošním roce začala platit nová evropská zemědělská politika. Pocítili to už naši sedláci?

Ano, od 1. ledna začala platit nová pravidla zemědělské politiky. A zejména takzvaný národní strategický plán, který tato pravidla transformuje pro české podmínky. Jejich měřitelné dopady budeme ještě sledovat. Zatím se změnila řada formálních věcí, jako jsou takzvaná ekoschémata. Kromě plošných plateb na hektar zemědělci žádají o prostředky na zlepšené ekologické postupy. Těmi chceme chránit půdu, vodu či biodiverzitu. Neslyšela jsem zatím žádné negativní ohlasy. Jedná se o rozdělování peněz tak, aby zemědělci plnili svou produkční roli, a zároveň, aby se posílila ochrana půdy a krajiny.

Bohužel konflikt na Ukrajině změnil mnohé i v tomto ohledu, že?

V době, kdy byla připravována tato strategie nazvaná Z pole na vidličku, válka na Ukrajině ještě nebyla. Na zemědělce nedopadaly dražší energie, dražší nebo nedostupná hnojiva. Přístup a očekávání byly jiné. Je také pravda, že Evropská komise a ministři členských zemí zareagovali zjednodušením několika podmínek, abychom zemědělcům, kteří měli složité externí podmínky, nekomplikovali život ještě složitou byrokracií. Jestli můžu říci něco, co se nepodařilo novou zemědělskou politikou zlepšit, je to snížení byrokracie. Na tom se musí ještě pracovat.

Často od zemědělců slyšíme, že dotace jsou nižší než v jiných zemích. Podařilo se něco zlepšit i v tomto ohledu?

Je pravda, že od našeho vstupu do Evropské unie v roce 2004 se nové členské země dotahovaly i v průměru dotace na hektar. V tomto novém období má Česko dokonce i vyšší dotace. Český zemědělec má nyní 250 eur na hektar, v Lotyšsku je to 160 eur. Je to ale porovnání z poloviny prvního roku nové zemědělské politiky a nejsou tam započítané všechny platby, na které si naši zemědělci sáhnou. V základní platbě Česko dotahuje unijní průměr. Musíme si ale počkat na konečná čísla. Pokud vím, naši zemědělci by měli mít průměrné i nadprůměrné navýšení evropské dotace na hektar.

Jakou konkrétní podobu by měly mít dotace směřující ke zlepšení ekologické stopy zemědělství? A jsme schopni reagovat na takové věci, jako je například sucho?

My neovlivníme, jak moc, nebo málo bude pršet. Ale určitě ovlivníme schopnost půdy zadržovat vodu. A určitě ovlivníme to, jakými způsoby jsou zemědělci schopni vodu co nejefektivněji využívat a chránit půdu před vodní erozí. To je součást mnoha opatření. Znamená to, že se zmenšuje plocha v erozních oblastech. Platí, že není možné mít větší plochu než 30 hektarů. Vysazují se různé zadržovací pásy, chrání se vodoteče a další.

A to vše podporuje Unie?

Ano, to vše je součástí zmíněných ekoschémat. Máme opatření, která jsou povinná, aby zemědělec dostal základní částku. Musí například splnit, že střídá plodiny, které jsou pro naše pásmo vhodné. Pokud chce získat další prostředky, musí pak udělat další kroky.

Dodnes nebylo rozhodnuto o účasti ruských sportovců na olympiádě v Paříži. Jaký je váš postoj k této věci?

Ráda sleduji sport, a nedovedu si představit, že se budu dívat na olympiádu, kde proti Ukrajincům budou soupeřit Rusové a Bělorusové, kteří jsou navíc vychovávaní v armádních klubech a jsou vlastně součástí ozbrojených sil. Rusko už zabilo v této válce přes 300 ukrajinských sportovců. To je tak ponižující. Já chápu, že si někdo říká, že sport a politika k sobě nepatří. Copak olympiáda v sobě nemá zakotveno, že když se sportuje, nesmí být válka? Nesmí! To už věděli staří Řekové. A my se na to díváme. To je absolutní úpadek civilizace.

