Dobrou zprávou je, že vzhledem k nástupu jarního počasí i pokračujícím dodávkám ruského plynu do Evropy máme hlavní hrozbu za sebou. Ceny plynu se v Evropě vrátily v minulých dnech z 380 eur na asi 108 eur na MWh. Tedy na úroveň, na níž byly loni na podzim.

Evropská unie ruský plyn nechce. Náhradu ale nemá

Špatnou zprávou je, že i přes snahu o zajištění nových dodávek nebude lehké ruské zásoby nahradit. A to i přesto, že Německo uzavřelo tento týden dohodu s plynovou velmocí Katarem, se mluví o navýšení těžby v Norsku či o větším dovozu z Alžírska. Zateplení domů, rychlejší rozvoj obnovitelných zdrojů, investice do využití vodíku, to vše je hezké. Ale příští ani přespříští zimu v Evropě to nevyřeší.A v Česku, které dováží sto procent importovaného plynu z Ruska, pak už vůbec ne.

Každý den přitom Evropská unie posílá Putinovu režimu 700 milionů eur za dodávky plynu, které nedokáže zastavit. Osmdesát europoslanců proto přijalo výzvu, aby se EU přidala k embargu USA a Británie na dovoz plynu z Ruska. „Výmluvy Evropy, že si to nemůžeme dovolit, neboť bereme ruských energií víc, neuznávám. Ano, bude to pro nás těžší, ale musíme to udělat. Jinak budeme dál financovat Putinovu válečnou mašinerii zabíjející nevinné Ukrajince,“ vyjádřil se například europoslanec Jiří Pospíšil.

Musíme se vrátit k uhlí. Jinak budeme závislí na ruském plynu

Jenže ani to neodpovídá na otázku, čím tedy budeme příští rok topit. Situace je o to složitější, že vedle agrese Ruska proti Ukrajině je tu i další hrozba. „Máme tu dvě bezpečnostní rizika. První riziko je Ruskoa geopolitické vztahy, druhé riziko je klimatická změna,“ uvedl v Café Evropa Ondráš Přibyla, šéf webu Fakta o klimatu. „Řešením obou je přestat spalovat fosilní paliva a přejít na energetiku, která je postavena na obnovitelných zdrojích,“ dodává.

Národní energetický mix Česka.Zdroj: Deník

Uhlí má zůstat déle

Jenže tento dlouhodobý logický závěr, který sdílí i Evropská komise, však nemá krátkodobé řešení.

Jak upozornila ekonomka Jiřina Jílková z Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, důležité je nejen hledat zdroje, ale i úspory energií. Současně upozorňuje na nutnost, aby stát začal řešit otázku zvýšení těžby uhlí a přehodnocení termínů, kdy mělo dojít k zastavení využívání uhlí. „Určitě je nutné o tom s podnikateli v těžebním průmyslu, ale i s provozovateli uhelných elektráren začít mluvit,“ uvedla Jílková v debatě Café Evropa.

„Přinejmenším jde o otázku několika příštích let. Zásah státu ohledně termínů ukončení těžby uhlí by v této chvíli neměl být tak razantní. Měli bychom ponechat více prostoru trhu a nabídce,“ dodala.

Evropa hledá náhradu ruského plynu. Musí kombinovat

Souhlasí s ní i europoslanec Luděk Niedermayer. „Trh je nyní velmi nestabilní, ceny plynu jsou extrémně vysoké a to zvyšuje využívání uhlí, protože je to ekonomicky velmi výhodné,“ připustil Niedermayer. Problematické ale podle europoslance je, že stát neúčtuje společnostem těžícím uhlí všechny náklady, které s těžbou souvisí.

Zelená pro Evropu.Zdroj: DeníkProblém, proč je odchod od plynu k obnovitelným zdrojům složitý, spočívá podle Přibyla v tom, že česká energetická infrastruktura je stavěna na využívání uhlía plynu, nikoli obnovitelných zdrojů. „Některá opatření, jako například stavba nových terminálů na zkapalněný plyn, který by se nedovážel z Ruska, se nedají udělat během několika měsíců. To je otázka nejméně dvou let,“ připomíná Niedermayer.

Smysluplnější než zvyšování těžby uhlí nebo dovoz zkapalněného plynu přijdou europoslanci investice do vodíku. „Ten představuje zemní plyn budoucnosti,“ dodává.