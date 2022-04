PODCAST: Od koho se Petr Gazdík naučil dámám líbat ruce?

V našem podcastu se budeme zabývat i tím, co by znamenalo vítězství Le Penové pro Evropskou unii. A zda by extrémistickou političku, navíc známou svými vazbami na ruského prezidenta Vladimira Putina, v čele tak významné evropské země EU vůbec mohla přežít. Podíváme se také na to, kdo Le Penovou volí a proč jí dalo svůj hlas i mnoho mladých Francouzů.

O tom a o mnohém dalším je dnešní podcast Evropy pro Čechy.

Podcast Deníku „Evropa pro Čechy“ o dění nejen v Evropské unii vysíláme každou středu ve 12:00. Pořadem provází evropský editor Deníku Luboš Palata, hostem je Aneta Zachová, šéfredaktorka Euractivu.