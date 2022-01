„Je to poprvé, kdy něco takového děláme. Je to způsob, jak více zapojit občany do fungování Unie,“ uvedl belgický expremiér a lídr evropských liberálů Guy Verhofstadt, který navštívil zasedání ve Varšavě.

Na něm se čtvrtina celkového počtu účastníků občanského panelu zabývala tématem klimatické změny a zdraví. V prosinci se podobné setkání na téma demokracie a práva uskutečnilo ve Florencii. Další panely budou v Dublinu a Maastrichtu. O doporučeních občanů pak mají jednat orgány EU během jara.

Přestože se podle zájmu médií i politiků zdálo, že jedním z hlavních témat ve Varšavě bude plánované zařazení atomových elektráren mezi „zelené zdroje“ energie, mezi doporučeními se odpor k jádru neobjevil. „Nemám k tomu nějaké vyhraněné stanovisko,“ řekl například Christopher Heumann z Německa.

Jak uvádí analytička české Asociace pro mezinárodní otázky Romana Březovská, která se jednání účastnila jako pozorovatelka, našla si mezi doporučeními občanů cestu naopak otázka snížení emisí metanu. „Účastníci panelu se shodli, že je nutné, aby metanu bylo méně, a proto navrhují, aby se omezil intenzivní průmyslový chov zvířat, čímž by se vytvořila cesta ke snížení jeho emisí a také ke snížení znečištění vody,“ uvedla Březovská.

Z dalších doporučení stojí za zmínku třeba požadavek na podporu využití vodíku vyráběného pomocí obnovitelných zdrojů energie nebo rozvoj cyklistiky jako ekologického i zdraví prospěšného způsobu dopravy.

Mezi doporučeními, která se týkají zdraví, je zásadní požadavek na změnu evropských smluv v oblasti zdravotnictví. Po zkušenostechs několikaletou pandemií byl většinou přítomných zástupců evropských občanů přijat návrh, aby zdravotnictví přestalo být doménou národních států. Podle občanů by se mělo stát „sdílenou pravomocí“ mezi Unií a členskými zeměmi kvůli zlepšení spolupráce.