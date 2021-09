Neschopná, pomalá, nepružná, zaostávající. Tato a podobná nelichotivá přirovnání zněla od mnoha evropských politiků, včetně těch českých, na adresu orgánů Evropské unie a jejich tempa dodávek vakcín proti covidu-19 do EU.

Evropská komise tlačila na výrobce, kteří se hlavně v prvních měsících zpožďovali s dodávkami, s některými dohodla navýšení. Spravedlivě rozdělovala vakcíny mezi státy Unie a trpělivě opakovala, že plán naočkovat „do švestek“ většinu dospělé evropské populace platí.

Nyní, na počátku září, mohl Brusel hrdě oznámit, že se to, co slíbil, se skutečně podařilo. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová oznámila, že se během srpna podařilo číslo Evropanů očkovaných proti covidu zvýšit na 256 milionů, tedy nad sedmdesát procent dospělé populace. To dělá z Evropské unie jako celku nejproočkovanější část světa.

„Úplné proočkování 70 procent dospělých v EU již v srpnu je velkým úspěchem. „Strategie EU založená na společném postupu se vyplácí a staví Evropu do čela celosvětového boje proti onemocnění covid-19,“ mohla prohlásit předsedkyně Komise Leyenová. „Jedná se o společný úspěch EU a jejích členských států, který ukazuje, čeho můžeme dosáhnout díky solidární a koordinované spolupráci,“ uvedla eurokomisařka pro zdraví Stella Kyriakidesová.

Nejlepší na světě

Evropské země, jako Portugalsko s 86 procenty naočkované populace a Španělsko se 79 procenty, patří spolu s Katarem a Arabskými emiráty mezi čtyři vakcínami proti covidu nejproočkovanější země světa. Až za nimi je dříve díky bleskové vakcinaci do nebes vynášený Izrael.

Dánsko, Irsko, Francie nebo Itálie mají dnes naočkováno přes 70 procent všech obyvatel a jsou například před takovou dříve „vzorovou zemí“ jakou byla na počátku léta Velká Británie. Za velkou částí především západoevropských států EU jsou s 61 procenty USA. Mizerně je na tom Rusko, které přes propagandistický vývoz svých vakcín do celého světa (včetně Maďarska, Slovenska nebo Srbska) nemá drtivou většinu obyvatelstva proti covidu očkovanou. Aspoň jednu dávku vakcíny dostalo jen 30 procent Rusů.

Naopak za poslední měsíce výrazně poskočila Čína, kde alespoň jednu dávku dostalo 74 procent obyvatel. Čínský úspěch o něco snižuje fakt, že se v drtivé většině jednalo o čínské technologicky nemoderní vakcíny. Ty mají výrazně nižší účinnost proti covidu než vakcíny povolené k používání v EU nebo USA.

Neočkovaný Balkán

Ale ani unijní úspěch není bez problémů. Tím největším jsou obrovské rozdíly v proočkovanosti mezi jednotlivými členskými státy.

Na opačném konci než Portugalsko je Bulharsko. Tam aspoň jednu dávku dostalo stále jen 16 procent obyvatel. Druhé nejhorší je Rumunsko s 26 procenty. K zemím, které se nedostaly ani na 50 procent proočkované populace, patří i Slovensko, Slovinsko nebo Chorvatsko. Česko je se svými 55,8 procenta naočkovaných těsně pod Evropským průměrem, daleko za našimi západními sousedy, a o něco před Polskem.

Zdroj: DeníkProočkovanost vychvalovaného Maďarska se zastavila na 60 procentech a zaostává za většinou západní Evropy. V některých zemích, jako ve Francii a částečně i Řecku, zabrala tvrdá opatření proti neočkovaným, a tyto státy se tím dostaly mezi slušně proočkované země Evropy.

Evropská komise pro příští rok objednala už 1,8 miliardy vakcín Pfizer pro případné přeočkování. Zároveň je ale už dnes většina vakcín určená původně pro Evropu přesměrovávána do chudších zemí světa. Třeba v drtivé většině Afriky totiž nepřesahuje proočkovanost ani dvou procent.