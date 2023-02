Evropská unie dá peníze na stavbu plotů na hranicích. Jen jim tak nechce říkat

Zkusíme zařídit, aby se do Evropy dostávalo co nejméně nelegálních migrantů. A ty, co nemají v Evropské unii právo na azyl, budeme co nejvíce a nejrychleji vracet do jejich domovských zemí. Pak se nebude muset řešit společná starost o uprchlíky nebo jejich přerozdělování, o kvótách ani nemluvě. Přibližně na tom se v Bruselu dohodli premiéři a prezidenti států EU na mimořádném summitu, který měl být původně věnován pouze migraci.

Stanový tábor pro migranty ve slovenských Kútech, nedaleko českých hranic. Je pro běžence zastávkou na cestě do Německa. Má kapacitu dvě stě lidí. | Foto: Deník/Přemysl Spěvák