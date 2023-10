Evropský parlament chce ukončit školní segregaci Romů

Je to pořád dokola a mění se to jen velmi, velmi pomalu, pokud vůbec. Romské děti i v relativně vyspělých zemích Evropské unie, jakou je i Česko, bojují nejen s tím, že jejich rodiny často tvoří sociálně nejslabší část společnosti, ale navíc jsou podle zprávy Evropského parlamentu v Česku, v Maďarsku a na Slovensku dále segregovány do romských škol. V mnoha případech dokonce do škol speciálních, z nichž se už nedá ve vzdělávání pokračovat jinam než na učební obory bez maturity.

Státní Osada bez školy. Romská, státem postavená osada Střelnice na Slovensku nemá vlastní školu | Foto: Deník/Luboš Palata