Evropská unie musí i v návaznosti na neúspěch spojenecké mise v Afghánistánu posílit společnou obranu a lépe se připravit mimo jiné na kybernetické hrozby. Prohlásila to dnes předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Unie podle ní pracuje na novém vymezení spolupráce se Severoatlantickou aliancí a zároveň se chystá za francouzského předsednictví EU v první polovině příštího roku svolat summit věnovaný vlastní obraně.

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová | Foto: ČTK

"Co opravdu potřebujeme, to je evropská obranná unie," prohlásila někdejší německá ministryně obrany v před europoslanci tradičním projevu o stavu EU. Zmínila dlouhodobé neúspěšné snahy vytvořit unijní jednotky rychlého nasazení, jejichž vznik ztroskotává na nejednotném přístupu členských zemí. Unie sice i v návaznosti na Afghánistán potřebuje vlastní obranu, ale pokud nebude v členských zemích dostatek politické vůle, nemůže se to podařit, míní šéfka unijní exekutivy.