Teplota vody je devětadvacet stupňů, ale čekají se relativně vysoké vlny a možná i bouřky. Slunce si ale poradí s mraky, takže se půjde nejméně šest hodin opalovat v příjemných devětadvaceti ve stínu palem.

Jediný problém s vánočními svátky tady je, že tu nejsou celostátně uznávaným dnem volna. Křesťané však na ně volno v práci dostávají. Přes více než devadesátiprocentní převahu muslimů tu panuje nábožensky tolerantní atmosféra, Santu Klause, který na ostrov připlouvá tradičně na domorodé lodi, vítají děti všech vyznání i barev kůže. Nikdo se tu ani nepodivuje nad tím, že Santa tu je černoch.

Vítejte na Mayottu, korály obklopeném ostrově v Indickém oceánu, který se pyšní titulem nejjižnější části Evropské unie. Je totiž jedním z francouzských departmentů. Volí tu poslance do pařížského parlamentu i do Evropského parlamentu ve Štrasburku. Na 374 kilometrech čtverečních žije 280 tisíc lidí, z nichž je 97 % muslimů a 3 % jsou křesťané. Čtyři desítky kilometrů dlouhý ostrov je známou turistickou destinací, a to mu spolu s dotacemi francouzské vlády zajišťuje slušnou životní úroveň srovnatelnou s chudšími státy EU. Zatímco na ozdoby, vánoční dárky nebo již zmíněného Santu na Mayotte nyní narazíte, u jídla na svátečním stole vás očekává exotika: hovězí, skopové či místní kuře v arašídové a rajčatové omáčce.

Vánoce ve tmě severu

Finská vesnice Nuorgam na hranici s Norskem má pouhých dvě stě obyvatel. Díky svému postavení „nejsevernějšího místa Evropské unie“ mají i tady postaráno o turisty. Na Štědrý den tu ještě včera měli ubytování v krásném rodinném hotelu za pouhé asi dva tisíce korun. V letních měsících je řeka Tenojoki, tvořící hranici s Norskem, vyhlášeným místem pro lov sleďů. Na Štědrý den vás tu, na rozdíl od našich končin, spolehlivě čeká sníh a mráz, i když zase ne tak velký, jak by člověk od nejsevernější vesnice EU čekal. Přes den bude teplota od minus 5 do minus 9, pocitově to bude ale ještě o pár stupňů méně.

Váš „pan Evropa“



Luboš Palata (*1967)



Specialista na Evropskou unii a střední Evropu. Od roku 1991 pracuje jako novinář v největších českých denících, několik let byl stálým zahraničním zpravodajem a také zástupcem šéfredaktora slovenského deníku Pravda.



Nositel několika českých i zahraničních novinářských cen včetně Ceny Ferdinanda Peroutky.

Slunce tady, na místě, které je poměrně daleko za polárním kruhem, naposledy vyšlo koncem listopadu a na obloze se na pár desítek minut objeví až někdy kolem dvacátého ledna.

Štědrý večer, který je podobně jako v Česku hlavním vánočním svátkem, začíná pro Finy návštěvou sauny. Navštěvují se také hřbitovy, které o této noci zaplaví tisíce hořících svíček. Tradiční večeře odpovídá místní variaci na tu českou. Nechybí na ní losos nebo sleď, vánoční pečená šunka (joulukinkku), zeleninový salát, mrkev s tuřínem či zapečená brukev. Najdete tu tradiční finský chléb a hvězdičky plněné povidly (joulutorttu). Kdo najde v jídle mandli, jde rozbalovat dárky jako první.

Střed EU skoro u nás

Když Velká Británie odešla z Evropské unie, posunul se směrem k Česku i střed Evropské unie. Ten byl nově stanoven ve vesničce Gadheim v bavorských Dolních Frankách, přibližně ve středu cesty z Chebska do východní části Francie. Už s předstihem tu v poli postavili velký památník této nové události – středu EU.

Vánoce se tu od těch v Česku příliš neliší, což je dáno i čilými historickými kontakty této části Bavorska s Českem. Klíčovou součástí místních vánočních večeří je i tady bramborový salát, ale lehčí a jednodušší než ten český. Mezi tradičními jídly na vánočním stole nechybí obalovaný kapr nebo řízek s tímto salátem. Ale mezi oblíbené speciality patří i párečky se salátem, kachna nebo husa s místní variantou knedlíků. Úplně nejoblíbenější jsou ale bílé bavorské klobásy se salátem.

Toto menu je pro nás Čechy připomenutím, že v EU, od Finska po jih Afriky, jsme součástí středu či srdce Evropy. A to není špatné.

Co vás zajímá na Evropské unii?



Zdroj: DeníkStojíme o vaše názory, příběhy, příklady od vás, z vašeho nejbližšího okolí. Například čím vás EU zklamala a čím vás štve? Co vám přijde, že Evropská unie rozhodla a dělá špatně? Kam u vás ve vesnici, městě či okrese šly peníze z evropských fondů, a měly jít zrovna tam? Jsou vám k něčemu otevřené hranice uvnitř Unie, nebo vám naopak berou pocit bezpečí, jistotu, že stát, v němž žijete, má svůj osud ve svých rukou? Měli by mít mladí Češi možnost pracovat a studovat v celé Evropské unii? Je to k něčemu? Máte něco z toho, že Unie nařídila snížit ceny telefonických hovorů ze zahraničí? Vadí vám, že EU zakáže plastové příbory a brčka? Pište na adresu či e-mail: Evropa pro Čechy Deník, VLM, U Trezorky 921/2 158 00, Praha-Jinonice e-mail: lubos.palata@denik.cz