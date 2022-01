„Za dvacet let od přijetí směrnice o elektronickém obchodu se mnohé změnilo. Online platformy jsou v našem každodenním životě stále důležitější, přinášejí nové příležitosti, ale také nová rizika,“ uvedla europoslankyně Christel Schaldemosová, která nyní povede za evropský parlament vyjednávání s členskými zeměmi EU. „Je naší povinností zajistit, aby to, co je nezákonné offline, bylo nezákonné i online. Musíme zajistit zavedení digitálních pravidel ve prospěch spotřebitelů a občanů,“ dodala.

Akt zavádí mechanismus pro hlášení nezákonných výrobků, služeb či obsahu a jejich odstraňování z internetu. Cílí především na největší hráče typu Facebook či Tik Tok. Ty budou mít také povinnost zajistit transparentnost svých algoritmů, tedy automatického nabízení reklamy na základě dat, které o zákaznících sbírají. Celý digitální balík má i velkou českou stopu.

U digitálního trhů byl jedním ze zpravodajů Marcel Kolaja, u služeb Dita Charanzová. Ta je hrdá na to, že se jí do aktu podařilo prosadit ochranu dětských uživatelů sociálních sítí. „Díky tomuto návrhu už nebudou děti dostávat žádné cílené reklamy a velké platformy budou muset dělat daleko víc pro ochranu dětí,“ říká Charanzová.

Porno s identifikací

Akt o službách bude ale ranou pro bezplatnou anonymní pornografii na internetu. Při nahrávání jakéhokoliv obsahu na stránky pro dospělé se budou muset lidé prokazovat e-mailem i telefonním číslem. „Většina sexuálních pracovnic jsou matky. Kvůli novým pravidlům ale budou mít ještě větší strach z prozrazení či vydírání,“ uvedl Kolaja. Piráti se proto snažili tuto část směrnice vyřadit.

Do návrhu se také dostal problematický bod umožňující úřadům smazat jakýkoliv obsah i přeshraničně. Postačí, aby byl v rozporu s národním právem. „Například Viktor Orbán tak bude moci rozhodovat o smazání jakéhokoliv obsahu, který kritizuje jeho vládu a to na základě vlastních právních předpisů. K mazání bude docházet i bez soudních příkazů a uživatelé na to nebudou upozorněni dopředu,” kritizuje to další pirátský europoslanec europoslanec Mikuláš Peksa, který se na návrhu podílel jako zpravodaj pro stanovisko výboru pro hospodářství