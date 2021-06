Evropský parlament jasnou většinou hlasů odsoudil střet zájmů českého premiéra Andreje Babiše. Právně nezávaznou rezoluci, která vyzývá orgány Evropské unie i české úřady k ráznějšímu přístupu vůči dotacím pro holding Agrofert, podpořilo 505 zákonodárců. Proti bylo 30 europoslanců a hlasování se jich zdrželo 155. Před rokem podobné kritické usnesení podpořilo 510 poslanců a proti se jich vyslovilo 53. Babiš dlouhodobě odmítá, že by byl ve střetu zájmů. Dnes premiér uvedl, že je rezoluce zasahováním do vnitřních věcí Česka a poslanci se snaží ovlivnit říjnové sněmovní volby v zemi.

Premiér Andrej Babiš | Foto: ČTK

"Je to pokračování zasahování EP do vnitřních záležitostí ČR. My jsme svrchovaná země a je tady politický souboj. Budou volby a EP se snaží ty volby ovlivnit. No a samozřejmě ta iniciativa přichází z české opozice, která to tam (v EP) organizuje," řekl dnes v Olomouci novinářům Babiš, který dlouhodobě odmítá, že by byl ve střetu zájmů.