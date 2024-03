Europarlament bude na poslední chvíli schvalovat migraci

Na posledním zasedání v dubnu se bude v Evropském parlamentu schvalovat balík reforem migrační politiky Evropské unie. Z tohoto tématu si chce česká opozice udělat hlavní téma kampaně v červnových volbách do Europarlamentu. „Dá se spíše předpokládat, že migrační reforma nebo její část bude schválena. Záleží ale na kvalitě práce vyjednavačů za Evropský parlament, kteří nyní s členskými státy vytváří finální podobu reformy, zda to půjde hladce, nebo se to zkomplikuje,“ uvedl kvestor europarlamentu z Pirátské strany Marcel Kolaja.