V dalším díle pravidelného podcastu Deníku „Evropa pro Čechy” se šéfredaktorkou Euractivu Anetou Zachovou a evropským editorem Deníku Lubošem Palatou se zaměříme na podivné jednání evropských extrémně pravicových a protievropských stran, které tam ve snaze posílit si svoji pozici jak doma, tak vůči Bruselu svolalo do Varšavy tamní vládnoucí Právo a spravedlnost.

Z českého pohledu je klíčové, že s Právem a spravedlností sedí ODS v Evropském parlamentu v "eurorealistické frakci". Polskou vládní stranu PiS má ODS premiéra Petra Fialy, hlavní vládní strana nové české koalice, za svého hlavního evropského spojence.

Proto je vlastně pozoruhodné, že ODS podle dostupných informací ve Varšavě zastoupena nebyla. A klade to otázku, kam chce po obratu PiS ODS v evropské politice vlastně směřovat a jak to ovlivní fungování nové vlády.

O tom, zda jsme byli ve Varšavě svědky vzniku nějaké stálé spolupráce protievropských politických stran, co to může znamenat pro ODS a celé Česko, je dnešní další díl podcastu.