/ANALÝZA/ Italská premiérka Giorgia Meloniová a předseda české vlády Petr Fiala by mohli slavit. Jejich společná frakce Evropských konzervativců a reformistů (ECR) bude poprvé třetím nejsilnějším politickým uskupením v Evropském parlamentu. K podílu na moci to však této skupině „euroskeptiků“ stačit nebude.

Petr Fiala s italskou premiérkou Giorgiou Meloniovou | Foto: ČTK

Někteří politici evropské pravice mají pocit, že vyhráli volby do Evropského parlamentu. Výrazně posílili jak evropští lidovci (EPP), tak konzervativci (ECR). Místo oslav je z toho jen zklamání.

Evropští konzervativci a reformisté udělali ve volbách do evropského parlamentu celkově velmi dobrý výsledek a početně posílili. Přispělo k tomu především jasné vítězství strany Bratři Itálie premiérky Giorgie Meloniové v evropských volbách v Itálii, po odchodu Velké Británie třetí nejlidnatější země Evropské unie s třetím největším počtem mandátů.

Lidovci přeskákali ODS ve volbách do sněmovny, teď už ne

Právo a spravedlnost (PiS) v Polsku sice poprvé utrpělo porážku od hlavního vládnoucího uskupení Občanská koalice, ale i tak strana získala velmi vysoký počet mandátů. Trochu za očekáváním zůstala česká Občanská demokratická strana (ODS) se třemi mandáty. Ale její pozici v ECR posiluje naopak to, že Petr Fiala je vedle Meloniové jediným premiérem ze všech politiků této frakce.

To vše vedlo k oslavným prohlášením některých politiků ECR. „EPP vyhrála, ECR si vedla skvěle, jen to respektujte," vyzvala evropské politiky místopředsedkyně konzervativců a reformistů, belgická europoslankyně Assita Kanko.

Konzervativci a reformisté poprvé porážejí liberály

ECR navíc během prvních dvou týdnů od voleb přičlenili ke své skupině několik poslanců z nových nebo nezařazených stran, takže se počet ve frakci zvýšil aktuálně na 82 a ECR se tak vůbec poprvé stali třetí nejsilnější frakcí v Evropském parlamentu.

A to se stále ještě vedou jednání s Fideszem Viktora Orbána, s nímž se Meloniová snaží vyjednat takové podmínky vstupu, aby z ECR neodešli občanští demokraté. Fialu na jednáních premiérů členských států šéfka italské vlády potřebuje, protože jinak by z šéfů a vlád zemí EU zůstala sama, nebo s Orbánem, což podle mnoha pozorovatelů evropského dění vyjde nastejno. Orbán je totiž v EU dnes téměř v izolaci, zatímco Fiala se po úspěšném českém předsednictví a díky mimořádně dobrým vztahům s předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou těší respektu.

Výsledek eurovoleb je menší zemětřesení. Hlavní otřesy ještě přijdou

Jenže místo oslav z posílení je to ze strany ECR a Meloniové samotné velké mrzení. Na summitu nebyli Meloniová ani Fiala přizváni ke klíčovým jednáním největších lídrů. Prostě proto, že je pro vytvoření většinové koalice ostatní nepotřebují.

Lidovci, socialisté a liberálové mají většinu v Evropském parlamentu a to více než 400 stovek hlasů v 720 členném europarlamentu. A pokud se o někom mluví jako o možné dalším partnerovi této evropské „trojkoalice“, jsou to pro všechny tři strany relativně přijatelní Zelení. Především socialisté, stále druhá největší frakce v europarlamentu, nechtějí o spojení s ECR a Meloniovou ani slyšet, což v rozhovoru pro Deník potvrdila i místopředsedkyně Evropské komise Věra Jourová.

Meloniová a Fiala jsou na střídačce

Proto představa o tom, že by po těchto eurovolbách vládly v EU „strany od středu napravo“, zůstává zatím jen snem Meloniové a Orbána. „Vůle evropského lidu byla dnes v Bruselu opomenuta,“ nechal se slyšet při odchodu z pondělního neformálního summitu Orbán.

Teoreticky by sice taková „vláda pravice“ možná byla, ale to by se museli liberálové, lidovci a ECR spojit i s extrémní pravicí z frakce Identita a demokracie a s dalšími podobnými. To je v současnosti pro liberály, snad s výjimkou českého ANO, podle většiny bruselských komentátorů těžko nepředstavitelné.

Summit Evropské unie nedohodl šéfy Unie, ale hlavu NATO

Z předchozích konstatování vyplývá, že pozice Meloniové a Fialy není přes posílení ECR nijak dobrá. Bude v příštích dnech a týdnech hodně záležet na jejich vyjednavačském umění, zda dokážou pro své eurokomisaře získat kvalitní a vlivné posty. ECR totiž, navzdory posílení, zůstane přinejlepším jen „v záloze“ evropské vládní většiny. Podíl na moci tentokrát konzervativcům a reformistům zřejmě uteče. A to přesto, že jsou už onou třetí největší silou v Evropském parlamentu.