Pokud by Evropská unie nakonec embargo vyhlásila, co se bude dít? U plynu je to hra vabank. Pro Německo to vypadá katastrofálně. Nepřipadá mi, že by měli v ruce řešení, které by pomohlo překlenout takový náraz.

Když ho nemají Němci, co to znamená pro nás?

Že ho nemáme také.

Nakolik jsme v energetice zranitelní?

Hodně. Naštěstí máme dvě jaderné elektrárny. Stavíme fotovoltaiku, ale to neřeší problém sezonních výkyvůa neřeší to ani problém případných výpadků uhelných zdrojů. Musíme se naučit náš energetický mix skládat ze všeho. Je tu konflikt času a okamžitého řešení, a my nemáme řešení ze dne na den. Musíme postupovat jako Poláci. Dlouhou dobu vedli bitvu proti NordStreamu, prosadili si i těžbu uhlí, na konci roku budou mít nové plynové spojení s Dánskem a Norskem. Nyní se dostávají do situace, že budou mít plynu snad i přebytek, protože si nasmlouvali dodávky z USA a Kataru. My si ty dodávky budeme dojednávat asi až za měsíc. To už bude v Kataru vyprodáno.

Měli bychom tedy s Poláky spolupracovat?

Bylo by to pro nás velmi výhodné, protože nemáme v okolí dalšího spoluhráče. Rakousko nám moc nepomůže, protože nás nespojuje trubka, kudy by plyn od nich mohl proudit. Sice máme trubku do Polska, ale ta má malou kapacitu. Česko by tedy mělo rychle vyjednávat o položení další roury s vyšší kapacitou. Ukazuje se, že Poláci odhadli krizi lépe než my. Poláci se letos od Ruska absolutně odstřihnou.

Můžeme počítat i s energetickými dodávkami z Německa?

Z Německa odebíráme plyn ve velkém, to je bez debat, ale zájmy Německa jsou trošku jiné. Pořád si myslíme, že se vrátí k jádru, ale já si to nemyslím. Problém je i lipská burza, na níž naše naše energetika vydělává velké peníze. Vyrábí levně a draze prodává v Lipsku, ale my za draho kupujeme pro naše spotřebitele. To se musí vyřešit, protože energie bude na nějakou dobu málo.

Na jak dlouhou dobu?

Není to otázka měsíců. Myslím si, že energetika se v tom bude potácet tři roky, ale ono období bude strašně těžké. Jestli domácnost, která jede na doraz, dostane účeto dvacet nebo třicet procent vyšší, tak je to obrovský problém.

Nabízí se tedy otázka, zda přestat odebírat plyn jako první, nebo čekat, až kohouty jako první uzavře Rusko?

To je velmi těžká otázka. Když člověk vidí záběry z Ukrajiny, tak mi morálka říká zavřít hned a nekoupit od Rusů už ani tužku. Na druhé straně (ruský prezident Vladimir) Putin jedná vypočítavě. A ve světě platí, že pokud je jeden vypočítavý a druhý to bere jen srdcem, srdcař většinou prohrává. Musíme být větší bestie než Putin. Špatné bylo, když Evropa řekla, že to může zavřít až v roce 2025. To bylo pro Putina polití živou vodou. Musíme ho tlačit tím, že řekneme, že to zavřeme zítra, a hledat, jak to technicky provést. Musíme si říct, že jsme v kritické situaci, které se musejí řešit válečným stavem. Jestli potřebuji rouru, tak to nelze řešit dva roky, ale úředníci to musejí nakreslit během čtrnácti dnů. To říkám jako člověk, který na úřadě pár nouzových stavů vyhlašoval. Pořád žijeme v mírovém stavu a neuvědomujeme si, že je krize.

Vnímají to tak i Češi?

Vnímali to tak na začátku, ale teď to trochu oslabilo, protože se nic moc neděje. To je úloha médií a politiků. Politik není na dobré časy, to mohou dělat úředníci. Politik je na krizové situace. Když spadne barák, nastupuje starosta. Je jedno, jestli jsem politik na evropské úrovni, nebo jsem starosta dědiny.

Letošní topná sezona pomalu končí, ale přesto nám asi moc času nezbývá.

Do listopadu to musíme vymyslet. Musíme počítat s variantou, že plyn přestane proudit, a je úplně jedno, jestli ho zavřeme my, nebo Putin. Hledáme nejbližší partnery. Jednání s Německem je komplikované. Kdyby byli ochotní Poláci… Nemáme žádného bližšího partnera u moře. Problémem je ta trubka.

V jakém stavu jsou energetické sítě, které by propojily celou Evropu?

Mluví se o tom od roku 2018. Problém je v potrubí přes Pyreneje mezi Španělskem a Francií. Tím by vznikl přístup do Maroka a severní Afriky. Španělsko přitom signalizuje, že má přebytek plynu. U nás nejsou trubky směrem na Rakousko. Už léta se mluví o tom, že je potřeba postavit terminály u moře. Něco postavila Litva, něco Polsko. Překvapilo mě, že jich moc nevybudovali Němci.

Česko také mělo spojení na Norsko.

Teď bylo pro mě překvapením, že v roce 2017 skončila vazba Česka na využití norského plynu. To považuji za obrovskou strategickou chybu.