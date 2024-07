Nová frakce v Evropském parlamentu Patrioti pro Evropu (Patriots for Europe), do které patří i české opoziční hnutí ANO, slouží vědomě či nevědomě zájmům Ruska, a ohrožuje tak bezpečnost a svobodu Evropy. Na síti X to v pondělí uvedl premiér Petr Fiala (ODS). Proti vyjádření se na tiskové konferenci ohradil šéf hnutí ANO Andrej Babiš, podle něhož je Fiala patologický lhář.

„Nazývejme věci pravými jmény. Patrioti pro Evropu slouží zájmům Ruska. Ať už vědomě, či nevědomě. A tím ohrožují bezpečnost a svobodu Evropy,“ uvedl Fiala. Podle Babiše se ANO na rozdíl od politiků nynějších vládních stran s Kremlem nikdy nepaktovalo. Místopředseda ANO Karel Havlíček řekl, že stupeň zmatenosti premiéra dosáhl vrcholu.

Do frakce Patriotů pro Evropu patří mimo jiné europoslanci z francouzského Národního sdružení (RN) Marine Le Penové, maďarské strany Fidesz současného premiéra Viktora Orbána, italské Ligy či Svobodné strany Rakouska (FPÖ) a nizozemské Strany pro svobodu (PVV) Geerta Wilderse.

Babiš označil Fialovo vyjádření za nesmysl. Je to stále ta stejná písnička, které ani pan premiér nemůže věřit,“ konstatoval Babiš. Fiala podle něj usiluje o porážku Ruska. „Já bych si to také přál, no tak ať to zařídí,“ řekl. ANO klade prioritu na mír a co nejrychlejší zastavení bojů, dodal.

Fiala podle Havlíčka možná není spokojený s tím, jak kategoricky se ANO vymezuje proti Rusku. Zmínil, že Fiala ocenil vyhoštění ruských diplomatů za bývalé vlády ANO a ČSSD (nyní SOCDEM). „Jestli toto říká a současně tvrdí, že jsme vědomě či nevědomě proruští, pak stupeň jeho zmatenosti dosáhl vrcholu. Musí si uvědomit, co říká a jaká jsou fakta,“ dodal.

Vicepremiér Ivan Bartoš (Piráti) na síti X napsal, že „Babiš zhnědnul“. „Vzhlíží k Orbánovi a dal se do holportu s nacionalistickými stranami z dalších zemí Evropy,“ uvedl. Babišova cesta od populistické pravicové strany přes socialismus k nacionalismu, který v Evropě silně koketuje s nekritickým pohledem na Rusko, jen potvrzuje předchozí komentáře ministra zahraničí Jana Lipavského (Piráti), že Babiš je počínající bezpečnostní hrozbou, dodal Bartoš.