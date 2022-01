Přestože to občas z Česka vypadá, jako když Evropská unie řeší jen covid a snižování emisí skleníkových plynů, stále nevyřešena zůstávají ožehavá pravidla azylové politiky. Tedy otázka, jak rozdělit nejspravedlivěji mezi členské státy žadatele o azyl.

Francouzský prezident Emmanuel Macron zabalil migraci s několika dalšími velkými tématy své země v čele Unie pod heslo „Suverénní Evropa“. „Evropa se musí postavit velkým ekonomickým, vzdělávacím, migračním a vojenským výzvám,“ uvedl Macron při představování půlročního předsednictví v čele Evropy, které bude předcházet předsednictví Česka.

„Suverénní Evropa pro mě především znamená, že budeme schopni mít pod kontrolou její hranice,“ prohlásil francouzský prezident – pod což by se jistě podepsala většina českých politiků.

Pod další z Macronových vět ale už méně. „Chceme se zaměřit i na harmonizování našich pravidel týkajících se zejména azylu, doprovodu uprchlíků nebo migrantů, kteří jsou na našem území, a také na řešení jejich následných pohybů po kontinentu,“ uvedl francouzský prezident.

Vedle zvýšení snahy nepustit do EU nelegální migranty to bude podle diplomatických zdrojů i zvýšení tlaku na spoluúčast zemí jako Česko při pomoci migrací nejvíce zasažených zemí na jihu Evropy. Od Česka se bude očekávat nejen spolupráce, ale i to, že Francií rozdělané věci kolem migrace dořeší během svého předsednictví.

„Za tento francouzský půlrok nedosáhneme všeho. Část toho určitě přejde na české a švédské předsednictví,“ uvedl k reformě migrační politiky pro Čro francouzský velvyslanec Alexis Dutertre.

Do francouzského předsednictví přitom spadlo i téma uznání atomové energie jako ekologického zdroje. Česko podle diplomatických zdrojů očekává, že mu v této otázce Francie zásadně pomůže. Pro Macrona, i vzhledem k prezidentským volbám v dubnu, bude naopak zase klíčový posun v jednáních o migraci, zásadním tématu voleb, v nichž čelí Macron především extrémním antiimigračním soupeřům.