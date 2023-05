Slovenský Globsec se stal konferencí první třídy. Český ministr zahraničí Jan Lipavský byl spolu se slovenskou prezidentkou Zuzanou Čaputovou, americkým exministrem obrany Markem Esperem a šéfy diplomacie Slovenska a Rakouska hlavní celebritou zahájení konference.

Jan Lipavský na konferenci Globsec | Foto: Deník/Luboš Palata

Slovenská Bratislava je v těchto dnech vzhůru nohama. Tolik státníků a účastníků zdejší největší kongresová akce roku, bezpečnostní konference Globsec, za osmnáct let jejího trvání nikdy neměla.

Konference, na jejímž pořádání se podílí silný slovensko-americký mezinárodní tým, letos přilákala do Bratislavy francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, šéfku Evropské komise Ursulu von der Leyenovou, českého premiéra Petra Fialu nebo srbského prezidenta Alexandra Vučiče. A to se ještě v kuloárech konference spekuluje, že na neohlášenou návštěvu dorazí ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

Pavel na tryzně v Terezíně: Nesmíme vzdát snahu Rusko na Ukrajině porazit

Nový náboj největší bezpečnostní konferenci střední a východní Evropy dala samozřejmě válka na Ukrajině, ale důležitým tématem jsou i další bezpečnostní výzvy pro Západ, jako je hlavně komunistická Čína.

Svým projevem zahájila konferenci v pondělí v pravé poledne prezidentka hostitelského Slovenska Zuzana Čaputová. Přinesla optimistický pohled na vývoj posledního roku kolem ruské agrese proti Ukrajině. „Naše jednota je vystavena zkoušce. Ti, kdo tvrdí, že naše opatření nefungují nebo že se máme zaměřovat na naše vlastní zájmy, se mýlí,“ řekla. Vývoj je podle ní optimistický. „Zásoby plynu jsou na rekordních úrovních, inflace klesá. Rusko kontroluje méně území než před rokem,“ uvedla prezidentka.

Jan Lipavský na konferenci GlobsecZdroj: Deník/Luboš Palata

Pro českého ministra zahraničí Jana Lipavského byla cesta na Globsec příležitostí, jak na tak velkém mezinárodním fóru prezentovat Slavkovský trojúhelník, úspěšně se rozvíjející spolupráci Česka, Slovenska a Rakouska. Jde o jakousi náhradu Visegrádu, který je kvůli proruské a protievropské politice Maďarska v jakési klinické smrti. Naopak spolupráce Vídně, Prahy a Bratislavy se slibně rozvíjí. Po společných návštěvách Kyjeva a Kišiněva se chystá cesta do makedonského Skopje, kde chtějí všichni tři šéfové diplomacií podpořit rozšíření EU o západní Balkán.

Problém není Putin, ale ruský imperialismus

Na pódiu vystoupil Lipavský hned v prvním bloku a jeho debata s novým slovenským ministrem zahraničí Miroslavem Wlachovským a šéfem rakouské diplomacie, bývalým kancléřem Alexanderem Schellenbergem, patřila k vrcholům prvního dne jednání.

Slovenská podpora Ukrajině se vyčerpává. Materiálně i morálně, varuje Čaputová

Lipavský při debatě prohlásil, že Evropská unie by se měla stát globální silou a využít k tomu i svůj hospodářský a politický potenciál. Lipavský varoval také před iluzí, že problémy s Ruskem skončí pádem současného šéfa Kremlu Vladimira Putina. „Putinem to nebude vyřešeno. Problémem je ruský imperialismus, to, že Rusko neví, kde končí,“ prohlásil Lipavský.

Současně uvedl, že je s Ruskem, které bude vytlačeno z ukrajinského území a přistoupí na mírové uspořádání, možné znovu obnovit obchodní vztahy. Podle jeho názoru ale nic víc.

Bitevníky? Proč ne

V rozhovoru pro česká média pak Lipavský uvedl, že Praha už dnes pomáhá s rekonstrukcí Ukrajiny a připravuje se otevření konzulátu v Dnipru, jež by mělo být centrem oblasti, kterou bude Česko s pomocí financí EU a donorů pomáhat obnovovat.

Na otázku novinářů, zda by podpořil dodávku českých stíhacích bitevníků L-159 Ukrajině, o které před časem mluvil prezident Petr Pavel, uvedl, že on osobně by s tím neměl žádný problém. „Já se domnívám, že by tato věc měla spadat do toho, jakým způsobem Ukrajině pomáháme,“ sdělil Lipavský.

Jan Lipavský na konferenci GlobsecZdroj: Deník/Luboš Palata

Řekl ale, že je to hlavně otázka na české ministerstvo obrany a pak na vládu jako celek. „Nekomentujeme vojenskou pomoc, která se poskytuje Ukrajině, v přímém přenosu,“ poznamenal Lipavský.

Jeho slovenský protějšek Miroslaw Wlachowský k tomu uvedl, že Slovensko už celé své nadzvukové letectvo jako pomoc Ukrajině předalo a teď je na dalších zemích Západu, aby v tom pokračovaly.