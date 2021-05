Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) zastává má opačný právní názor, než auditoři Evropské komise. Proč podle MMR není pan Andrej Babiš ve střetu zájmů?

Nejde jen o právní názor MMR, nýbrž o společný právní názor českých orgánů, které se předmětným auditem zabývaly a společně připravovaly pozice a reakce ČR (jako auditované subjekty Evropská komise určila Ministerstvo pro místní rozvoj – Národní orgán pro koordinaci, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo zemědělství a Magistrát hl. města Prahy).

České orgány společně zastávají právní názor, že z hlediska nastavení řídicích a kontrolních systémů a jejich aplikaci při čerpání fondů EU v podmínkách ČR k porušení předpisů, ani českých ani evropských, nedošlo.

Podle Evropské komise MMR nepožádalo od roku 2017 o proplacení žádných dotačních titulů EU Agrofertu pro projekty ze dvou evropských fondů. Kolik bylo Agrofertu vyplaceno v souvislosti s těmito z prostředků České republiky, jak MMR tak Ministerstvem průmyslu a obchodu?

O proplacení finančních prostředků z rozpočtu EU žádá souhrnně za ČR Ministerstvo financí na základě žádostí zaslaných ze strany jednotlivých poskytovatelů dotace – tzn. od řídicích orgánů jednotlivých operačních programů. MMR neposkytlo v rámci tohoto auditu z jím spravovaných evropských dotačních programů v rozhodném období žádné prostředky žadatelům ze skupiny Agrofert.

Budou tyto částky požadovány českým státem nyní od Agrofertu zpět?

Rozhodnutí o vymáhání finančních prostředků je plně v gesci jednotlivých poskytovatelů dotace a proces je upraven příslušnými předpisy.

Co se stalo s prostředky v řádu stovek miliónů korun za neuskutečněné evropské projekty Agrofertu. Podařilo se je využít při jiných evropských projektech, nebo nebudou vyčerpány?

Evropské prostředky nevyužité na financování konkrétních projektů jsou prostřednictvím příslušných operačních programů využity na podporu jiných projektů tak, aby celá alokace programu byla vyčerpána. „Volné“ finanční prostředky jsou pak využity na podporu dalších projektových záměrů v rámci téhož programu.

Znamená současná situace, že MMR a další ministerstva nebudou nadále přijímat nové evropské projekty firmy Agrofert ani v novém finančním období 2021-2027?

České orgány při poskytování dotací postupují v souladu s evropskou i českou legislativou; případný střet zájmů je u všech projektů individuálně prověřován jednotlivými řídicími orgány. V otázce střetu zájmů prověřované předmětným auditem dosud neexistuje pravomocné soudní rozhodnutí a tak nelze další postup předjímat. Proto se nyní analyzují možné právní kroky, které by vedly k získání rozhodnutí soudu ve věci postupu při aplikaci podmínek upravujících poskytování dotací v ČR z fondů EU ve vazbě na prevenci střetu zájmů.

Pokud by Česká republika vyhrála avizovaný soudní spor s Evropskou komisí, znamenalo by to, že se firmě Agrofert otevře opět cesta k unijním dotacím? Musela by Evropská komise uhradit Agrofertu zpětně dotace od roku 2017, o jejichž proplacení Česko ale nepožádalo?

Pokud by soud dospěl k závěru, že ke střetu zájmů nedošlo, mohly by být projekty spadající pod holding Agrofert podporovány z evropských zdrojů jako všechny ostatní projekty.