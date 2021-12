Ve videích pak Noack, sedmapadesátiletý Němec s chemickým titulem získaným na Technické univerzitě v Darmstadtu, líčí svou teorii, že vakcíny proti covid-19 jsou plné nanočástic hydroxidu grafenu, který není biologicky odbouratelný a funguje prý jako nanožiletka rozřezávající výstelky krevních cév. Právě to má být důvodem údajného hromadného nárůstu náhlých úmrtí předních sportovců, zejména fotbalistů, kteří byli podle Noacka krátce před smrtí očkováni.

Informaci o Noackově smrti, respektive o jeho údajné vraždě, začala šířit na Noackově videokanálu Telegram Anna Noacková, jež se prezentuje jako jeho žena.

Infarkt, nebo "mikrovlnný útok"?

Anna Noacková se ke smrti svého muže vrátila dokonce opakovaně, ve dvou videích, z nichž první bylo zveřejněno 27. listopadu a druhé o dva dny později, 29. listopadu. Popis událostí, jež měly vést k Noackově úmrtí, se v obou videích částečně lišil, na což záhy upozornilo několik novinářů a pracovníků agentur pro ověřování faktů, například z francouzského deníku Libération nebo z factcheckingového webu Lead Stories.

Jak zaznamenal 1. prosince deník Libération ve své rubrice checknews, žena nejdříve v prvním videu tvrdila, že se Noack stal obětí "mimořádně brutálního násilného útoku". Ve druhém videu, které uveřejnila o dva dny později, už ale o fyzickém útoku nemluvila. Na tomto jedenáctiminutovém záznamu naopak uváděla, že Noack dostal 23. listopadu 2021 (prý "v den, kdy zveřejnil video o hydroxidu grafenu") u nich doma v kuchyni záchvat, po němž prý byl "jako ochrnutý".

Nejčastější fámy o covidu: Zdravotní sestry a lékaři páchají sebevraždy

"Nejprve jsem si myslela, že byl otráven. Dala jsem mu fyziologický roztok a on zvracel i to málo, co toho dne snědl. Taky jsem z toho jedla, takže to nemohla být otrava. Prostě jsem nemohla nic dělat, byla jsem s Andreasem a musela jsem se dívat, jak se svíjí. Nikdy jsem nic takového neviděla, vypadalo to, jako by ho někdo mučil zvenčí. Trvalo to asi půl hodiny, možná déle, připadalo mi to jako věčnost. Nemohl mluvit, bylo to, jako by byl paralyzován, ale nedokážu to popsat. Jen jsem ho držela a ujišťovala se, že se nepraštil do hlavy," vyprávěla Noacková.

Její muž se prý posléze vzpamatoval, ale cítil se hodně unavený. "Potřeboval hodně odpočinku, ale říkal, že už se cítí lépe a nechce, aby to někdo věděl," uvedla žena. Následoval střih a po něm další informace, že Noack dostal v noci z 25. na 26. listopadu horečku a nemohl dýchat ani mluvit. Žena prý tedy zavolala sanitku a mezitím poskytovala manželovi první pomoc formou dýchání z úst do úst a nepřímé srdeční masáže.

Včasná léčba pomocí ivermektinu? Nové zaklínadlo antivaxerů, ale opřené o lži

Poté, co dorazila pomoc, byl Noack převezen do nemocnice ve Wolfsbergu v Rakousku, kde nakonec zemřel. Lékaři jí prý řekli, že příčinou smrti bylo selhání velké srdeční chlopně a následný infarkt. Po těchto slovech se pak ve videu někdo, kdo stojí za kamerou, ptá: "Hodně lidí to pochopilo tak (zřejmě první video, pozn. red.), že nějací lidé přišli k němu a napadli ho. Ale vy jste měla na mysli mikrovlnný útok, to že byl důvod." Anna odpovídá: "O těchto věcech moc nevím, jak to funguje. Nicméně, on vždycky říkal, že mají tento druh technologie."

Tomu, že je Noack skutečně po smrti, nasvědčuje smuteční oznámení, vystavené na webu pohřebního ústavu ve Wolfsbergu, podle nějž Andreas Noack zemřel 26. listopadu 2021. Toto oznámení ale neobsahuje žádné informace o příčině smrti.

A zase ten grafen…

A jak je to s Novackovými konspiračními teoriemi, zvláště pak oněmi "grafenovými nanožiletkami" ve vakcínách?

Noack se mezi antivakcery sdružujícími se na sociálních sítích proslavil již loni v listopadu, kdy se jeden jeho živý videopřepis stal virální. Letos pak zveřejnil 23. listopadu na svém videokanálu Telegram dne 23. listopadu 2021 příspěvek s anglickými titulky, podle nějž vakcíny proti covidu obsahují oxid grafenu, či podle jeho slov "hydroxid grafenu", jenž má působit uvnitř těla jako "nanožiletka".

Noack přitom opakoval již dříve vyvrácenou tezi, že přítomnost grafenu ve vakcínách "prokázal vědec", profesor Pablo Campra z Almerijské univerzity ve Španělsku.

To ale není pravda. Campra na toto téma neprováděl na Almerijské univerzitě nikdy žádnou odbornou studii, pouze si ho najal protivakcinační aktivista Ricardo Delgado Martín, zakladatel dezinformační aktivistické skupiny La Quinta Columna (španělsky Pátá kolona), aby pod optickým a elektronovým mikroskopem prozkoumal jeden jediný vzorek vakcíny, který mu dodal a jenž měl údajně pocházet z vakcíny Comirnaty výrobce Pfizer-BioNTech. Camprova následná "předběžná zpráva", již La Quinta Columna promtně zveřejnila, možnost výskytu grafenu v tomto jednom vzorku připouštěla.

Ničí vakcína proti covidu červené krvinky? Nepodložený nesmysl, dokládá agentura

Almerijská univerzita se od zveřejněné zprávy 2 července letošního roku na svém Twitteru ostře distancovala a označila informace o prokázání výskytu grafenu za nepravdivé. "Jde o dezinterpretaci obsahu neoficiální zprávy univerzitního profesora o analýze vzorku neznámého původu, který je naprosto nevystopovatelný. Univerzita tuto zprávu nikdy neschválila ani ji nešířila, na což ostatně upozorňuje zpráva sama," uvedla univerzita.

Campra na dotaz tiskové agentury AFP připustil, že jeho "závěry nepředstavují žádné institucionální stanovisko Almerijské univerzity", a dodal, že sice našel mikroskopické indicie grafenových vrstev, ale k potvrzení přítomnosti těchto struktur budou zapotřebí další důkazy. Žádná z farmaceutických společností vyrábějících vakcíny proti covid-19 (Pfizer-BioNtech, AstraZeneca, Moderna) neuvedla v jejich složení grafen, přičemž údaje o všech látkách obsažených ve vakcínách jsou veřejně dostupné.

Nanožiletky vraždící sportovce?

Noack ve svém videu dále uvedl, že částice hydroxidu grafenu ve vakcínách, dlouhé 50 nanometrů a široké 0,1 nanometru, lze prý popsat jako "drobné žiletky" a že řežou výstelky krevních cév. Očkovaní sportovci prý hromadně umírají, protože se stávají oběťmi vnitřního vykrvácení.

Tvrzení o hromadných úmrtích očkovaných sportovců opět přezkoumala agentura pro ověřování faktů Lead Stories. Podle ní vycházejí tyto informace pravděpodobně z virálně se šířícího listopadového tweetu, podle nějž během šesti měsíců roku 2021 zemřelo 108 fotbalových hráčů a trenérů registrovaných v Mezinárodní federaci fotbalových asociací (FIFA). Příčinou smrti měla být srdeční zástava v důsledku očkování. Tento tweet byl ale nepravdivý.

"FIFA si není vědoma žádného nárůstu počtu srdečních zástav, a nebyly hlášeny ani žádné případy týkající se jednotlivců, kteří byli očkováni proti covidu," uvedla federace na dotaz Lead Stories.

Mrazivá očkovací kampaň: Na fotkách nejsou oběti covidu, lžou dezinformátoři

A odkud se tedy vzalo to konkrétní číslo 108? "Zdá se, že pochází z článku zveřejněného v listopadu 2021 v hebrejské publikaci Real Time News. Tento článek prezentuje obavu, že mladí a zdraví sportovci mohou trpět náhlými, někdy smrtelnými zdravotními problémy, a naznačuje, že to může způsobovat reakce na vakcínu proti covid-19. Z jeho textu pochází tento citát: Mezi sportovci bylo od loňského prosince, kdy odstartovala kampaň proti covidovým vakcínám, hlášeno nejméně 108 náhlých úmrtí. V drtivé většině jde o mladé lidi do 40 let. Na seznamu jsou i mladí hráči," uvedla Lead Stories.

Článek podle agentury odkazoval na třináctistránkový dokument v hebrejštině, podle nějž od prosince 2020 do listopadu 2021 zemřelo ve světě 108 sportovců a dalších 75 onemocnělo.

Očkovaným prý hrozí zimní izolace. Český server šíří lež dezinformátora Perronna

Deník proti fake news.Zdroj: DeníkAgentura Lead Stories podrobila zveřejněné údaje, obsahující datum incidentu, jméno a věk sportovce, jeho sport a národnost a stručný popis toho, co se stalo, namátkové kontrole a zjistila následující: Seznam se neomezoval jen na profesionální fotbalisty, ale zahrnoval sportovce a sporty z celého světa: hráče basketbalu, basebalu, amerického fotbalu, ledního hokeje, pozemního hokeje, volejbalu, kriketu, badmintonu, stolního tenisu, házené i ragby, kajakáře, maratonce, triatlonisty, běžce, vzpěrače, cyklisty, horské cyklisty, boxery, potápěče, jezdce na koních i tanečníky baletu. Pouze v 18 záznamech bylo uvedeno slovo vakcína.

"Neexistuje způsob, jak zjistit, zda byli očkováni i další lidé v seznamu, u nichž to není výslovně uvedeno, nebo zda tím byla způsobena jejich nemoc nebo smrt," uvedla agentura Lead Stories.