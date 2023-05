Za rok už budeme znát výsledky voleb do Evropského parlamentu. Jedním z nejzajímavějších českých politiků, kteří se rozhodli ucházet o post europoslance, je současný poslanec KDU-ČSL Hayato Okamura. Do Evropského parlamentu chce vnést i více křesťanských hodnot.

Hayato Okamura | Foto: Deník/Vladimír Šťastný

Znám vás jako velmi věřícího člověka, katolíka. Co může dnes křesťanství, katolický pohled na svět, přinést Evropské unii a jakou roli by pro ni mohlo hrát?

Poselství křesťanství, křesťanské inspirace, v sobě nese především základní lidskost. Je to úcta k člověku, a to bez rozdílu. Bez rozdílu barvy pleti, jazyka, sociálního původu, vzdělání, zdraví nebo nemoci. Je to úcta k člověku jako takovému.

Co z toho vyplývá?

Křesťanskou inspirací je třeba nesena úcta k lidem už od narození handicapovaným. Proto chceme mít úctu k lidskému životu od jeho začátku až do jeho přirozeného konce.

Patří ke křesťanské inspiraci i podpora manželství?

Samozřejmě, manželství a rodina. Já sám jsem s manželkou Ludmilou vychoval pět dětí. Jsem přesvědčený, že prostor rodiny pro výchovu dětí je něco, co máme podporovat. Něco, co si zaslouží i veřejnou podporu. Proto, aby i v dalších generacích vyrůstali lidé nějakým způsobem ukotvení, zralí, schopní přesahu i služby ve prospěch společnosti.

Jsme teď uprostřed nejvážnějšího válečného konfliktu v Evropě od druhé světové války, agrese Ruska proti Ukrajině. Co tedy mír?

Mír je výsostná křesťanská hodnota. Papež František každý týden připomíná tragickou situaci na Ukrajině a vyzývá k modlitbám, a to zejména za trpící Ukrajince, a vyzdvihuje hodnotu míru. Připomněl ji i při návštěvě Japonska, kde navštívil i Hirošimu.

Jak se vy jako křesťan díváte na Zelenou dohodu pro Evropu? Na snahu Unie být v čele zemí, které se snaží o omezení globální změny klimatu a produkce skleníkových plynů? Je to v souladu s křesťanským pohledem na svět?

Nepochybně. Někdo musí začít. Někdo musí být tím lídrem. A říkat, že když podobná přísná kritéria nedodržují v Číně nebo v Africe, a proto ani my je nebudeme dodržovat, to by byla cesta do pekel. Jestli jenom trochu myslíme nejen na sebe, na to teď a tady, ale i na budoucí generace, musíme reformovat způsob svého života. Nemůžeme žít tak jako doposud. A musíme udělat vše pro to, abychom negativním klimatickým změnám zabránili. Změnám, které by na dlouhou dobu těžce poškodily životní prostředí pro budoucí generace.

Takže se Zelenou dohodou Evropské unie jako celkem souhlasíte a podporujete ji?

V jádru jsou ta opatření velmi správná. Ten směr je správný a je i v naprostém souladu s křesťanstvím. Připomínám znovu papeže Františka a jeho takzvanou zelenou encykliku Laudato si, inspirovanou svatým Františkem z Assisi a jeho poselstvím o souladu lidí, živočichů, rostlin, celého stvoření. To je i můj pohled. Ostatně já i moje manželka jsme členy třetího řádu svatého Františka. Proto je nám to blízké.

Kde je v tomto pohledu člověk?

Do této harmonie mezi člověkem a přírodou patří samozřejmě i ta úcta k člověku, kterou jsem zmínil. A harmonie mezi lidmi samotnými. Tam, kde je neúcta k člověku, k lidem, tam, kde jsou někteří lidé vyřazováni, přehlíženi, zejména ti chudí, na okraji společnosti, jako by ani neexistovali, a je s nimi zacházeno jako s věcmi, jako s čísly, tak tam ani nemůže být harmonie s přírodou. Jedno s druhým úzce souvisí.

Vy jako poslanec budete schvalovat vládní úsporný balík. Jaký vidíte jeho smysl?

Zase je to o zodpovědnosti vůči naší době i vůči budoucím generacím. Kdybychom žili dál a dál na dluh, jako tomu bylo doposud, tak bychom uvalili těžké břemeno na generace našich dětí a vnuků. Pokud přemýšlíme zodpovědně, nemůžeme žít stylem po mně potopa.