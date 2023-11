/ANALÝZA/ Třídenní velkolepá oficiální státní návštěva prezidenta Petra Pavla je vyvrcholením námluv mezi Itálií a Českou republikou, pro kterou se Řím stává důležitým evropským spojencem. České a italské zájmy spojuje nejen společný zájem na pomoci Ukrajině, ale také podobně vyspělé a doplňující se ekonomiky.

Tři velké vojenské přehlídky se všemi druhy vojsk tvořily kulisy důležité návštěvy českého prezidenta Petra Pavla v Itálii. Pavel, který se čerstvě ocitl na prestižním seznamu nejvlivnějších státníků Evropy týdeníku Politico, svojí návštěvou stvrdil to, co začalo loni nenápadnou schůzkou Giorgie Meloniové s českým premiérem Petrem Fialou při premiérově návštěvě Evropského parlamentu. Meloniová, tehdy ještě pouhá opoziční politička, měla těsně před parlamentními volbami, a mnozí se na ni dívali jako na dalšího podezřelého extrémně pravicového politika, který se dere k moci.

Fiala, jehož ODS působí s Meloniové Bratry Itálie v Evropském parlamentu v jedné frakci, to správně viděl jinak. Meloniová překvapila jasnou podporou Ukrajiny, konstruktivním přístupem k evropské politice a připsat si může i slušné ekonomické výsledky, které udělaly z Itálie jednu z nejlépe se vyvíjejících ekonomik Evropské unie současnosti.

Itálie má o nás zájem, řekl Pavel

Prezident Pavel svojí návštěvou asi nejlepší dva roky česko-italských vztahů od počátku devadesátých let úspěšně završil. Ukázalo to nejen velkolepé přijetí, které mu Řím přichystal. Ale i to, že Pavla na evropskou cestu nezvykle doprovodilo i několik desítek českých podnikatelů a zástupců české vědy a univerzit.

Řím je už dnes pátým nejvýznamnějším partnerem Česka, ale tato třetí největší evropská ekonomika míří ještě výš.

„Itálie je naším významným partnerem, a to jak obchodním, tak politickým na půdě Evropské unie i NATO, ale je také zemí, se kterou v posledních měsících a letech nacházíme stále více společných pozic. Týká se to všech hlavních problémů, které řešíme sami, ale které řeší i Evropa, jako je bezpečnost, jako je energetická bezpečnost a nezávislost na zdrojích z Ruska. Jako je větší ekonomická spolupráce, jako je čelení důsledkům migrace. To jsou všechno věci, které řešíme společně,“ prohlásil Pavel po jednání s Meloniovou a prezidentem Sergiem Mattarellou.

A hned zdůraznil, že to od státu významu a velikosti Itálie, dnes jedné ze tří hlavních unijních mocností, není obvyklé, a že se na italské straně setkal s opravdovým zájmem o partnerství s Českem. „Pozitivní pro Českou republiku je, že z této spolupráce můžeme nejenom těžit, ale že také máme hodně co nabídnout. Italská strana si je toho vědoma,“ dodal Pavel.

Společně s Itálií i v migraci

Velkému italskému zájmu o Česko pomohlo podle diplomatických zdrojů výborně odvedené české předsednictví v Unii. A také změna dosavadní české evropské politiky, která se na rozdíl od minulých let nestaví k řešení klíčovým problémů jen obranářsky, ale jako země, jež si neklade jen podmínky, ale hledá a podílí se na hledání celoevropských řešení. A to i v tak složitých otázkách, jako je řešení nelegální migrace, pro Itálii, jako jednu z hraničních zemí EU, velmi klíčové.

Itálie podporuje dotažení migrační reformy, která by mohla být hotová už do konce tohoto roku za probíhajícího španělského předsednictví. „V Česku je vůle přispět k ochraně vnějších hranic Evropské unie, k lepší readmisní politice, k tomu, že budeme sdílet břímě migrace,“ shrnul českou pozici před novináři v Římě prezident Pavel.

Připomněl přitom, že Česko má teď velkou zkušenost s migrací, když je na jeho území stále více než 370 tisíc ukrajinských uprchlíků, což italská strana velice oceňuje. „Právě tato zkušenost by nás měla vést k tomu, že migrace se nedá řešit v jednotlivých státech. Ale že ji musíme řešit všichni společně a cítit ji jako společný problém,“ uvedl Pavel.

Česko je připraveno pomoci

Dodal, že do budoucna se Evropa migračním vlnám z různých zemí nevyhne, protože svět nebude stabilnější. „Musíme najít společnou evropskou politiku. Musíme být připraveni konkrétně pomáhat, nejenom financemi, ale například vysílat experty,“ uvedl Pavel.

Česko, na rozdíl od minulosti, je i v této otázce s Itálií na jedné lodi. „Já jsem z debaty s paní premiérkou nabyl dojmu, že ve svých stanoviscích jsou si česká a italská vláda velice blízko. Nezaznamenal jsem žádný argument, který by chtěla paní premiérka zvednout a ve kterém by bylo ještě třeba hledat shodu,“ dodal Pavel.

V rámci střední Evropy je Česko v otázce migrační reformy nejblíže postoji západní části kontinentu. Po předpokládané brzké výměně vlády v Polsku a nástupu nového premiéra Donalda Tuska se však dá očekávat i konstruktivní postoj Varšavy. Také nový slovenský premiér Robert Fico dal při jednání v Praze najevo větší ochotu k dohodě, než to původně vypadalo. Překážkou tak zřejmě bude už tradičně jen Maďarsko Viktora Orbána. „I tak však bude jednání hodně obtížné, Španěly čeká těžký úkol,“ odhadl i ministr zahraničí Jan Lipavský.