Výstavba třetího a čtvrtého bloku elektrárny v Mochovcích začala už před rokem 1989, ale v 90. letech byla zastavena. Znovu stavět se začalo až v roce 2008. Ambiciózní plán počítal s tím, že třetí blok se rozjede v roce 2012 a čtvrtý o rok později. Hotovo však není ani dnes.

Třetí blok už má ovšem nyní všechna potřebná povolení a zkoušky a mohlo by se do něj zavážet palivo. Při dodržení současných scénářů by tak na konci letošního roku mohl dodat do sítě první elektřinu. Čtvrtý blok by ji mohl vyrábět o dva roky později.

Cena obou bloků, která se původně blížila třem miliardám eur, je nyní už okolo šesti miliard. A konečný účet je stále otevřený. Za tuto sumu vzniknou dva jaderné bloky o výkonu 1040 megawattů. Provozovány by mohly být až do roku 2083.

I ve Francii později

Ani 13 let od započetí výstavby není stále dokončen nový blok francouzské jaderné elektrárny Flamanville. Vedení francouzské státní elektrárenské společnosti nyní hovoří o tom, že tento nový zdroj začne plně fungovat v roce 2023.

Podle původních plánů ovšem mělo být hotovo už v roce 2012.

Jaderný blok Olkiluoto 3 ve Finsku se staví od roku 2005 a podle původních předpokladů měl být hotový v roce 2009. Podle odborníků má však nyní problémy v nejaderné části technického zařízení a spuštěn by měl být v roce 2022.

V loňském a letošním roce se tak podařilo v Evropě spustit pouze dvě nové jaderné elektrárny, a to v Bělorusku a Rusku. Oba nové bloky mají výkon přes 1000 megawattů.

