Taxonomii podpořila výrazná většina českých europoslanců. Podle českého premiéra Petra Fialy hlasování dopadlo "výborně, tak, jak jsme potřebovali". "To, co se tady odehrálo, umožňuje České republice využívat jádro jako podporovaný čistý zdroj a to má pro nás zásadní důležitost," řekl českým novinářům před odletem ze Štrasburku zpět do Prahy. Fiala před hlasováním v projevu na plénu EP vyzval poslance, aby "křehký kompromis" v podobě návrhu Evropské komise neodmítli, a o věci také v úterý večer jednal s vybranými členy EP.