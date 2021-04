Přihlaste obecní projekt z evropských peněz do soutěže

Zastoupení Evropské komise v České republice vypsalo další ročník soutěže o nejlepší projekt z Fondů Evropské unie. Do soutěže můžete projekt ve své obci přihlásit ještě do tohoto čtvrtka, tedy do 15. dubna do půlnoci.

„Náš evropský projekt“ je soutěž pro obce, městaa městské části, ve které se veřejnost zapojí do hlasování o nejoblíbenější projekt financovaný z evropských fondů. Soutěž probíhá pravidelně na Facebooku Zastoupení Evropské komise v ČR. Veřejnost pak hlasováním rozhodne, které obce vyhrají finanční příspěvek na uspořádání obecní slavnosti v celkové hodnotě přes 150 tisíc korun a „jednu all-inclusive“ cestu do Bruselu. Jak na peníze z fondů EU: Mladí zemědělci mohou získat milion Přečíst článek › Pro obce, města i samotné čtvrti Cílem soutěže „Náš evropský projekt“ je připomenout obyvatelům přínosy projektů podpořených z evropských fondů pro rozvoj jejich nejbližšího okolí, obce či města. Již třetí ročník této soutěže vyhlašuje již zmíněné Zastoupení Evropské komise v České republice. Partnery akce jsou Svaz měst a obcí ČR, evropská informační síť Europe Direct a Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. Hlasujte na facebooku Soutěžícími jsou obce, města a městské části, které do soutěže nominují jeden již dokončený projekt na svém katastrálním území spolufinancovaný z EU. Hlasování bude probíhat od 19. dubna do půlnoci 21. května. Seriál o Fondech EU končí Tímto dílem končí více než dvacetidílný seriál, který vás měl provést základními fakty o možnosti získávání peněz z Fondů Evropské unie. Celý seriál, včetně rozhovorů s klíčovými politiky, najdete na této adrese. Jak na peníze z fondů EU: Pomoc obci? Je třeba „akční skupina“ Přečíst článek › Deník chce ještě jednou poděkovat za spolupráci zastoupení Evropské komise v ČR, konkrétně Magdaléně Frouzové a Josefu Schwarzovi, kteří odpovídali po několik měsíců na otázky, které kladl Luboš Palata. Jak na peníze z fondů EUZdroj: Deník