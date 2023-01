Ministr pro evropské záležitosti Mikuláš Bek na úterní závěrečné tiskové konferenci předsednictví konstatoval, že se Česku osvědčilo neříkat halasně předem, čeho chceme v čele EU dosáhnout. Protože i když slovy premiéra Petra Fialy jsme „středně velká evropská země“, velkolepé oznamování evropských cílů, jak to dělá tradičně třeba Francie, by od nás mohlo znít až směšně.

České předsednictví v Radě EU po půlroce končí. Zvládlo se nemožné, míní Fiala

„Osvědčila se nám salámová metoda a přístup, který by se dal nazvat tichá voda břehy mele,“ uvedl Mikuláš Bek. Tímto způsobem se nám podle jeho slov například nakonec podařilo prosadit po osmi zasedáních mistrů energetiky důležitou dohodu o zastropování cen plynu. Dohodu, o níž zpočátku nechtělo Německo ani slyšet.

Šetření diplomaty

Naopak k doporučení hodný není přístup minulé vlády Andreje Babiše, která nejdříve seškrtala rozpočet předsednictví EU zcela na dřeň. A nějaké peníze přidala až ve chvíli, kdy už bylo pozdě na nejzásadnější věc, a tou bylo dostatečné zvýšení počtu dobře proškolených diplomatů na zastoupení v Bruselu. Diplomatů, na kterých stojí a padá tíha většiny vyjednávání během předsednického půlroku.

Češi se ukázali jako skvělí diplomaté. Toto vše během předsednictví EU dohodli

Jak uvedl ministr Bek, právě nedostatečné posílení našeho zastoupení při Evropské unii bylo největším problémem. Sice se díky obrovskému nasazení českých vyjednavačů stihlo dokonce víc, než se od Česka čekalo. „Ale za cenu toho, že to ti lidé odnesli zdravotně,“ řekl Bek. A dodal, že toho by se Česko za těch třináct let mělo vyvarovat.