Svoje kravky rozeznají bez potíží, začínali se simentálským strakatým skotem pocházejícím ze Švýcarska, který postupně křížili s anguským skotem „Našemu současnému plemennému býkovi Ferdovi už je šest let a váží tisíc sto kilogramů. Díky křížení se nám rodí všelijak barevná telata, často se nám také podaří dvojčata,“ pochlubila se Tereza Šejbová.

O jejich zvláštně zbarvené jalovice je zájem až v zahraničí, fialové však v Bohunicích nenajdete. Prodávají je na chovatelské účely například na Slovensko, do Itálie či Španělska. „V zahraničí je poptávka po jalovicích, protože chovatelé potřebují nepříbuzné kusy. Býky naopak prodáváme na maso,“ upřesnila chovatelka, která má už desetiletou farmářskou zkušenost.

Ve stádu, které se pase v dohledu chladicích věží jaderné elektrárny, má každá sudokopytnice své jméno a chovatelka je přesně rozezná. „Kromě Janky či Čertice se snažíme dávat jména podle dne narození. Pojmenování vybírá táta, ale řídí se většinou kalendářem. Černá je Cecilka, pak tu máme Gabču, Karin, Nelču, Zorku, Albínu, Milenu, Anežku, Vandu, Danušku a Stelu,“ představila část stáda. „Akorát Terezka se jmenuje podle mě, protože se narodila ve stejný den,“ prozradila šestadvacetiletá Tereza.

Výkyvy počasí i špatná půda

Pod Temelínem se jim nežije dobře, ale elektrárna za to úplně nemůže. „Trápí nás výkyvy počasí, jsme tu dost v nížině. Ať fouká vítr od západu či východu, slunce se od podzimu do jara schovává za páru stoupající z chladicích věží elektrárny. Tím se Bohunice dostanou do stínu a venkovní teplota je mnohem nižší než v okolních vesnicích. Poslední roky je tu také velké sucho, třeba v létě nám Temelín nebo rozhledna Kamýk také rozráží bouřky a déšť. Máme tu i vysoké rozdíly teplot, nahoře na kopci je -2 stupňů Celsia a tady u nás až -9,“ přiblížila, že toto pozorování mají ověřené. „Buď neprší, nebo je tu hrozná zima,“ upozornila na paradoxy.

Kvůli nesourodému složení půdy se podle jejích slov v lokalitě i hůře hospodaří. „Kousek je hlinitá, pak písčitá, a ne všechno se v takových podmínkách daří pěstovat,“ zmínila, že se věnují i zemědělství a vyrábějí si vlastní krmivo. Pěstují například kukuřici, oves, ječmen, pšenici, žito, jetel a vojtěšku. Farma pobírá evropské dotace ve formě jednotné platby na plochu (SAPS), na telata masného skotu a greening. „Není to vysoký obnos peněz, ale i taková podpora se nám hodí,“ řekla Tereza Šejdová.

Díky prostředkům z Evropské unie se lépe a ekologicky hospodaří i na dalších farmách v regionu. Peníze z evropských dotací slouží například na nákup strojů a technologií, výsadbu zeleně či oplocení. Ale pomáhají i s následky sucha a dalšími běžnými problémy.

