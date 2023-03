Ukrajina je po roce války vyčerpaná. Ale hrdá, nepokořená dál bojuje o vítězství

„Natalija už více než rok zažívá ruskou agresi na vlastní kůži. Řada jejích přátel aktivně bojuje se zbraní v ruce, další pomáhají jinak. Luboš napadenou zemi navštívil jako novinář hned po vypuknutí konfliktu loni a znovu do Kyjeva a dalších měst vyrazil před dvěma týdny, na konci února,“ dodává Gallo a vysvětluje, co vedlo Deník.cz k tomuto projektu: „Ve zprávách často zaznívají informace o průběhu bojů, zničených domech, trafostanicích, o dodávkách zbraní, politické sliby, hrozby a reakce na ně, odhady padlých a raněných. My jsme chtěli ukázat osudy konkrétních lidi, jejich život, pocity, plány. Válka nejvíce dopadla právě na desítky milionů Ukrajinců. Oni jsou proto hrdiny seriálu Deníku.cz Život před válkou a teď.“

Ruská agrese jí zničila manželství a dvakrát připravila o domov. Přesto nezoufá

V prvním díle projektu přinášíme vyprávění Ljudmily Sachnovové. Byla manažerkou vyhlášené restaurace ve východoukrajinském Kramatorsku. Sama Ljudmila prohlašuje, že dvakrát měla v životě všechno, co si mohla přát. Dvakrát o to přišla. Jak se s tím vyrovnala? Co bude dělat?

