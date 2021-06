Bělorusku po únosu letadla Ryanair a zatčení novináře Ramana Prataseviče bylo předmětem nejen tvrdé kritiky Evropské unie, ale budou vůči němu vyhlášeny i tvrdé sankce. Další díl pravidelného podcastu Deníku „Evropa pro Čechy” s Lubošem Palatou a šéfredaktorkou Euractivu Anetou Zachovou, která byla v Bruselu na summitu EU vám odpoví na mnohé otázky, které se s tím spojují.

Bělorusku po únosu letadla Ryanair a zatčení novináře Ramana Prataseviče bylo předmětem nejen tvrdé kritiky Evropské unie, ale budou vůči němu vyhlášeny i tvrdé sankce. | Audio: Luboš Palata

Běloruským aerolinkám by mělo být kvůli únosu zakázáno přistávat na evropských letištích a evropské aerolinky by naopak měly oblétat běloruský vzdušný prostor. Mohly by být ale vyhlášeny sankce na dovoz klíčových exportních artiklů z Běloruska. K něčemu takovému se EU neodhodlala ani v případě Ruska, kde přes okupaci částí Ukrajiny byznys s dovozem ruského plynu a ropy běží nerušeně dál. Proč má EU na Bělorusko jiný metr než na Rusko? A budou sankce EU vůči Minsku k něčemu? Do kdy bude v Bělorusku vládnout Alexander Lukašenko?