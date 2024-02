Brzy uplynou dva roky od začátku ruské agrese proti Ukrajině, která ale začala už v roce 2014 okupací Krymu. V jaké fázi válka je? Kyjev, a my s ním, vyhrává, nebo prohrává?

Válka se bojuje, dokud neskončí, válčící strany v ní bojují, dokud neskončí. V tuto chvíli nejsou zprávy z bojiště úplně dobré. Ale není třeba propadat pesimismu, protože se to ještě dá změnit.

Co pro to můžeme udělat?

Naše úloha v tomto konfliktu není se do něj přímo zapojit. Ale spočívá v podpoře Ukrajiny. Materiálně, zbraněmi, humanitární pomocí, ale i penězi. Budeme-li ji podporovat dostatečně, pak má Ukrajina šanci v tomto konfliktu zvítězit. Pokud nebudeme Ukrajinu dostatečně podporovat, tak se stane pravý opak.

Co by to znamenalo?

To, že my budeme pak muset na svoji obranu platit daleko více než dosud. Protože Rusko případným vítězstvím v tomto konfliktu získá relativně hodně. A naší českou národní pozicí je snažit se, aby Rusko od nás bylo co nejdále.

Rusko dosáhlo na frontě několika úspěchů, naposledy dobytím Avdijivky. Jak zásadní to je? Nebo to jsou jen drobné posuny na frontě?

Je třeba se věnovat tomu, proč k těmto věcem došlo. A u Avdijivky podle informací, které máme k dispozici my, k tomu došlo z důvodu nedostatečné podpory municí. Ukrajinská strana měla při obraně nedostatek munice k tomu, aby se vypořádala s ruským útokem. Pokud se podaří díru především v dělostřelecké munici zacelit, tak je možné, aby Ukrajina vedla bojovou činnost dostatečně efektivně a ruské útoky odrážela.