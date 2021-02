ŽIVĚ s Janem Konvalinkou: Podívejte se na debatu Jak se lže o covid-19?

Pandemie nemoci covid-19 je závažný celosvětový problém, týká se každého jednoho z nás, je to téma číslo jedna pro všechna média i veřejné diskuse. Vyznat se v záplavě informací a poznat, co je pravda a co lež, je velmi obtížné. A to v situaci, kdy správné informace - a na nich založená naše rozhodnutí - jsou klíčové pro to, abychom se smrtícím virem dokázali bojovat.

Odběr vzorku pro test na koronavirus. Ilustrační foto | Foto: Deník / Karel Pech

Co všechno o koronaviru víme? A jaké nesmysly se o onemocnění covid-19 nejčastěji objevují? Podívejte se na diskuzi z cyklu „Česko. A jak dál“. Přesvědčte se sami: Česko je v počtu úmrtí s covidem třetí nejhorší v EU Přečíst článek › Hosté webináře byli prof. RNDr. Jan Konvalinka, CSc., biochemik, prorektor UK pro vědeckou činnost a Mgr. Alena Zachová, vedoucí analýz sociálních médií z Newton Media a Michal Kormaňák z agentury IPSOS. Hosté odpovídali mimo jiné i na otázky, jak dezinformace vznikají a proč se tak rychle šíří či jak se jim bránit. I o tom, jak si na tom Česko v covidové krizi stojí v mezinárodním srovnání a které oficiální údaje českých orgánů platí.