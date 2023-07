Migrační reforma Evropské unie splňuje to, co požadovala předchozí vláda Andreje Babiše. Současný odpor šéfa ANO proti jejímu přijetí je proto podle ministra zahraničí Jana Lipavského „opoziční divadlo“. Jako úspěch hodnotí šéf české diplomacie summit NATO. A to přesto, že Ukrajina na něm pozvánku do Aliance nedostala.

Jak osobně hodnotíte poslední summit NATO?

Summit jednoznačně skončil úspěchem, protože Ukrajina získala silné bezpečnostní garance do momentu, než skončí ruská agresorská válka proti Ukrajině. Spojenci také silně a jednoznačně deklarovali, že jsou poté, co tato válka skončí, připraveni zahájit debatu o tom, že pozvou Ukrajinu do Aliance.

Proč tam ale jasně nezaznělo, že až skončí válka, bude Ukrajina do NATO pozvána? Proč je tam pasáž o tom, že Ukrajina musí ještě splnit nějaké nespecifikované podmínky členství?

My víme, co musí země splnit, aby mohla být členskou zemí Severoatlantické aliance. Ukrajina tyto podmínky nyní nesplňuje. Nedáváme Ukrajině nějaký bianco šek, je to jasná politická deklarace, která říká: Pojďme se o tom bavit, chceme ten politický závazek udělat. Ale jsou s tím spojeny nějaké podmínky.

Nebyla Ukrajina ale tímto přístupem zklamána?

Prezident Volodymyr Zelenskyj měl možná větší očekávání, větší očekávání možná měli nejspíš i všichni Ukrajinci.

Které podmínky pro vstup do NATO Ukrajina nesplňuje, samozřejmě vedle toho, že je ve válce s Ruskem?

Na vojenské rovině je třeba, aby ukrajinská armáda splňovala celou řadu standardů, podobně jako všechny země, které vstupovaly do Aliance v devadesátých a nultých letech. Koneckonců se to týkalo i České republiky.

Je to ta nejdůležitější část?

Ne, mnohem důležitější je ta politická část. Nikdo, a myslím že ani Ukrajina, netlačí na to, aby před skončením ruské agrese bylo členství v NATO Ukrajině nabídnuto a aby se uskutečnilo. Všichni si uvědomují, že v současné situaci to prostě není realistické.

Je podmínkou, že Ukrajina musí dobýt zpět na ruských okupantech všechna svá území a že musí být s Ruskem uzavřena mírová smlouva?

Měli bychom usilovat o dlouhodobý a trvalý mír v Evropě. Ten nastane, pokud Rusko nebude mít pod svou kontrolou nějaké pochybné republiky, územíčka, a nebude tam mít nějaké neoznačené armády. Nastane, pokud Ukrajina uhájí svoji suverenitu a územní celistvost v mezinárodně uznaných hranicích z roku 1991.

Včetně Krymu?

Včetně Krymu a všech území, které Rusko ilegálně anektovalo a dnes tam má armády, které je okupují. Neumím si představit, jak by mohlo ponechání Krymu Rusku přinést mír.

V české domácí politice je žhavým tématem migrační reforma, kterou kritizuje tvrdě i hnutí ANO Andreje Babiše. Není to tak, že kvůli nepřijetí reformy za Babišovy vlády před ukrajinskou krizí Česko přišlo o obří unijní pomoc?

To je zajímavá úvaha. Ale každopádně se teď Evropa poprvé nachází v momentu, kdy je připravena společně řešit neudržitelnou situaci s nelegální migrací. Jednání o migračním paktu se blíží do cílové rovinky. Já rozumím tomu, že (Andrej) Babiš a (Tomio) Okamura si na tom chtějí honit politické body. Ale konkrétně Babiš by měl svým voličům nalít čistého vína a říci, že to, co dojednala naše vláda, vychází z pozic, které přijala vláda Andreje Babiše. Vychází z pozic, které on s Orbánem pod vlajkou Visegrádu chtěli.

Opravdu je to tak?

Je to přesně tak. O co on „bojoval“, naše vláda dotáhla, jen kolem toho tolik nevykřikujeme a neděláme kolem toho humbuk. Takže Babiš to vůbec nemůže kritizovat, jeho kritika vůbec není postavena na racionálním základě.

A co dobrého migrační reforma Česku přinese?

To, že po schválení, pro které musíme udělat maximum, budeme konečně moci systematičtěji bránit vnější hranici EU. Já věřím, že opozice nakonec uzná, že skutečně ten problém řešíme.

