Přijetí migrační reformy EU pomůže omezit nelegální migraci a může zachránit schengenský prostor bez hranic, říká pro Deník ministr zahraničí Jan Lipavský.

Příští rok budeme slavit dvacet let v EU. Ví po dvaceti letech Česko, co v Evropě chce? Máme evropskou vizi?

Jako stát ji pořád ještě nemáme. Je to předmětem velkých politických debat. Není to otázka jedné vlády. Musí to být program, který přijmeme my všichni za svůj. Naše vláda ukazuje, že dokážeme být v Evropě sebevědomí při prosazování naší politiky a našich základních zájmů. Například pokud jde o ruskou agresivní politiku proti Evropě nebo o Blízký východ. Už dokážeme v EU zaujmout.

My jsme před rokem měli předsednictví v Evropské unii, které je ostatními členy i evropskými institucemi velmi oceňované. Posunulo naše předsednictví český pohled na Evropskou unii, směrem, že EU nejsou oni, ale že Unie jsme my, že zájem celé EU je i naším?

Výrazně se zlepšilo vnímání České republiky mezi ostatními členskými zeměmi Evropské unie. Je politikou mojí a naší vlády, abychom byli co nejvíce zapojeni do aktivit s našimi západními spojenci a partnery. S těmi „starými“ členy Evropské unie. Myslím, že se nám to daří. Předsednictvím jsme dokázali, že jsme skutečně plnohodnotnou členskou zemí Evropské unie. Dodnes, tedy i po roce, z toho předsednictví čerpáme věcmi, které se tehdy podařily.

A tady uvnitř Česka není ta předsednická atmosféra a její evropský duch už pryč?

Máte pravdu, že tady v Česku řešíme především věci, které se týkají nás. Kolik budou stát energie, jak se bude dařit ekonomice a takové ty praktické otázky. Ale já bych ještě rád dopověděl tu Unii.

Tak prosím…

Stali jsme se například zakládajícím členem Brussels Institutefor Geopolitics, který má hledat odpovědi na ty nejklíčovější otázky z hlediska Evropy a dění ve světě. Jsme součástí různých formálních a neformálních skupin v EU. Navrhujeme a prosazujeme různé kroky v rámci Evropské unie, které se týkají našich domácích ekonomických či geopolitických zájmů. To ve výsledku povede k tomu, že EU bude pro Čechy srozumitelnější, protože v ní budeme úspěšní v prosazování národního zájmu.

Ministr zahraničí Jan Lipavský při své nedávné návštěvě Londýna.Zdroj: se svolením MZV/Kateřina Dvořáková Manková

To nezní moc evropsky.

Někdo to nemá rád. Ale Evropská unie je o tom, že se tam každý musí cítit doma. Je třeba být úspěšní v prosazování našich zájmů v EU. Ty ale nejsou jen nějakým brzděním bruselských nápadů. Je to konstruktivní pozice. Pozice, kdy hledáme, co evropsky prosadit, aby to bylo užitečné pro Česko. Pokud se nám to bude dařit, tak v ten moment každý Čech pochopí, že EU je pro nás výhodná.

Češi si to ale moc nemyslí?

Já jsem nezaznamenal nějaké zásadně kritické postoje české veřejnosti vůči Unii. Samozřejmě není jednoduché hledat odpovědi na ty nejpalčivější otázky, jako je stav nelegální migrace.

Když zůstaneme u migrace, jsme skutečně krok před přijetím migrační reformy, která dá EU konečně plán řešení? Nezablokují to ještě Maďaři a teď i Robert Fico?

To je velký úkol Španělska, které nyní předsedá EU. Nelze odhadnout, jak to dopadne. Začíná se ale posouvat i Německo.

Zvyšuje se tedy tlak, aby se při přijímání žadatelů o azyl výrazně přitvrdilo a hájila se tvrdě vnější hranice EU?

Je to ještě složitější. Bavíme se o vracení migrantů. Bavíme se o tom, jak zabezpečit nejen vnější hranice, ale jak udržet při životě otevřené vnitřní hranice EU. Polovina hranic v Schengenu je dnes v režimu nějakých kontrol. Situace není jednoduchá a volání v Německu, Rakousku i jinde, aby se konečně něco stalo, je silné.

