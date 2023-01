Premiér Petr Fiala několikrát řekl, že jeden z vrcholných výkonů předsednictví odvedli čeští diplomaté. Co s těmito hvězdami bude po českém předsednictví? Povýší?

Čeští diplomaté zůstávají českými diplomaty. Naprostá většina lidí, kteří pracovali na úkolech předsednictví, bude působit dál v resortu zahraničních věcí. Ať už v rámci evropských agend nebo jinde v rámci ministerstva se posouvají přirozeně ve svých kariérách dál.

Chceme, aby část z nich směřovala na vysoké posty v Evropské komisi a dalších unijních institucích, kde je Čechů nedostatek?

Ano, budeme je v tom jako Česká republika podporovat, aby ve svých kandidaturách do evropských institucí uspěli.

V Bruselu nám přibyl k domu, kde máme zastoupení, na předsednictví ještě jeden objekt, který jsme si pronajali. Necháme si ho?

Stálé zastoupení v Bruselu má daný počet zaměstnanců, byť teď hledáme cesty, jak tyto počty alespoň trochu posílit. Na druhou stranu jedna budova je to, co v tuto chvíli máme a s čím v tuto chvíli vystačíme.

Po předsednictví Evropské unie nás čeká tento rok předsednictví Visegrádské čtyřky. To se dá brát kvůli Maďarsku jako možná ještě těžší úkol. Co budeme chtít s V4 za rok našeho předsednictví udělat, k čemu nám dnes toto uskupení je?

Je to jiný úkol než předsednictví v EU, při kterém se vytváří velké množství legislativy. V případě V4, i vzhledem ke stavu, v němž se vztahy ve střední Evropě nyní nachází, je potřeba si dát práci s tím, abychom dokázali najít pozitivní a konstruktivní témata. A připravili takové aktivity, které nás dokáží opět politicky sblížit.

Ukrajina dominuje zahraniční politice nejen v České republice, ale v celé Unii. Jak hodnotíte poslední vývoj na Východě?

Máme se připravit na to, že válka na Ukrajině neskončí ani do konce tohoto roku?Musíme se připravit na to, že konflikt může trvat ještě dost dlouho. Rusko nijak nezměnilo své ambice vojensky ovládnout Ukrajinu.

Co to znamená pro Česko, pro Unii, pro Západ?

Pro Českou republiku to znamená bezprecedentní ohrožení bezpečnosti. Je to nejvážnější vojenský konflikt od druhé světové války, který má potenciál přímo ohrozit bezpečnost České republiky. Z toho vyplývá, a je třeba se na to připravit, že musíme být nadále pevným a spolehlivým spojencem v NATO, musíme být dobrým členem Evropské unie. Tyto dvě organizace společně dělají ty nejvýznamnější kroky a rozhodnutí ve prospěch Ukrajiny. Musíme pokračovat v politické, ekonomické, humanitární a vojenské pomoci Ukrajině. Protože bez naší pomoci by Ukrajina nedokázala čelit ruským útokům a Rusko by tím pádem mohlo na Ukrajině zvítězit.

V České republice je obrovské množství ukrajinských válečných uprchlíků. Je překvapivé, jak Česká republika tuto situaci zvládla a zvládá. Co tomu pomohlo?

V první řadě patří poděkování českým občanům. Ti svými příspěvky, ať už na dobročinné sbírky, nebo poskytnutím ubytování, či dobrovolnickou prací pomohli českému státu tuto situaci zvládnout. Velké poděkování patří krajům i místním samosprávám za celou řadu aktivit, které také pomohly se postarat o válečné uprchlíky. Znám řadu podnikatelů, kteří pomohli, třeba jejich zaměstnáváním. Naše vláda pak připravila takové podmínky, že váleční uprchlíci jsou u nás zaregistrovaní, jsou zde legálně, víme, kdo to je, máme o nich všechny nutné informace, mají přístup na pracovní trh.

Takže si na pobyt vydělají…

Ano, znamená to, že nejsou pouze nákladovou položkou, ale mají možnost, a sami chtějí, pomáhat ekonomice této země. Proto ve skutečnosti náklady nejsou nijak obrovské. Pracují, a tím pádem přispívají české společnosti. A to je důležité i vůči té části české společnosti, která tvrdí, že se všechno dělá pro Ukrajinu a pro Čechy se nic nedělá.

A to není pravda?

Není. V Česku je náročná situace, procházíme energetickou krizí, válka prostě má praktické dopady. Ale máme tu sociální programy, valorizace důchodů a dávek, což jsou věci, které pomáhají potřebným. Když se to všechno spočítá, tak se bavíme o 300 miliardách korun, kterým český stát pomohl českým občanům. Podpora Ukrajinců a Ukrajiny je možná až dvacetkrát menší. Přesto od politiků ANO a SPD zaznívá tvrzení, jako by naše vláda neřešila nic jiného než Ukrajinu. Proto je potřeba si to dát vedle sebe, aby se ukázala pravda.