Ano, třetí rok války na Ukrajině není vůbec jasné, jak nakonec skončí. „Ruská ofenzíva u Charkova naštěstí totálně selhala,“ říká v téměř půlhodinovém rozhovoru pro Deník ministr zahraničí Jan Lipavský.

Evropa pro Čechy | Foto: Redakce

Válka na Ukrajině jako by nekončila. „Ve válce ale platí, že přichází náhlé zvraty. Nemůžeme vyloučit, že se Rusku povede něco, co mu přinese výhodu, nebo že na ukrajinské straně přes naši pomoc dojde k nějakým problémům,“ říká velice realisticky k hodnocení situace na Ukrajině třetí rok po začátku ruské agrese proti této zemi šéf české diplomacie Jan Lipavský v rozhovoru, který vznikl po jednání unijních šéfů diplomacií přímo v budově Evropské rady v Lucemburku.

„Hlavní zprávou, kterou si z toho musíme odnést, je, že musíme v podpoře Ukrajiny vydržet, že musíme vydržet my jako Západ, my jako západní společenství. Alternativy k tomu jsou všechny horší. Zhroucená Ukrajina, dobytá Ukrajina, porobená Ukrajina, to vše znamená, že bychom měli imperiálního agresora v podobě Ruska blíž našim hranicím, navíc posíleného o zdroje Ukrajiny. To je něco, co nesmíme dopustit,“ uvedl Lipavský. A s trochou povzdechu na otázku, co je tedy třeba dělat, aby k tomu nedošlo, odpovídá ironickou parafrází na známý výrok Vladimira Iljiče Lenina: „Pokračovat, pokračovat, pokračovat,“ uvádí Lipavský k podpoře Kyjevu.

Česká vláda si nemá ve vztazích se Slovenskem klást podmínky, říká Lipavský

Jsou připraveni v jiných oblastech další politici a diktátoři Vladimira Putina a jeho režim následovat? Kde by mohly vzniknout další konflikty podobné Ukrajině? Měl prezident Petr Pavel v odhadu vývoje války na Ukrajině pravdu? Je Praha pro Rusko dnes terčem jeho útoků? Co znamenal nedávný žhářský útok? Může Maďarsko v čele Evropské unie zabránit pomoci Ukrajině? S čím přijel do Prahy slovenský prezident Peter Pellegrini? Má Česko vůči Slovensku a jeho vládě v čele s Robertem Ficem červené linie? Je Slovensko už ve stavu, že by měla proti němu Evropská unie zasáhnout? Jak otřesou s Evropskou unií francouzské volby? Jakou barvu přiznalo hnutí ANO a kde nakonec Babiš v EU skončí? Bude Ursula von der Leyenová znovu zvolena do čela Evropské komise? Chce Česko v čele evropské diplomacie Estonku?

O tom a o mnohém dalším bude dnešní díl Evropy pro Čechy. Podcast Evropa pro Čechy, který vede evropský editor Deníku Luboš Palata vysíláme už čtvrtým rokem. V čase dovolených bude následovat pauza, takže děkuji všem milým posluchačkám a posluchačům za jejich zájem a podporu.

Zdroj: Deník/Luboš Palata

Podcast Deníku „Evropa pro Čechy“ o dění nejen v Evropské unii vysíláme už třetím rokem každou středu ve 12:00. Pořadem vás provází evropský editor Deníku Luboš Palata.