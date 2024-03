Jan Zahradil je europoslancem doslova od prvního dne našeho vstupu do Evropské unie. „Nelituji toho. Tady se dělá skutečná velká politika,“ říká po dvou desítkách let v Evropském parlamentu služebně nejzasloužilejší český zástupce.

Jan Zahradil v Evropě pro Čechy | Video: Deník/Luboš Palata

Budete 1. května spolu s dvacetiletým výročím vstupu Česka do EU slavit dvacet let v europarlamentu?

To je pravda.

A jak k tomu tehdy před dvaceti lety došlo? Jak člověka v té době napadne stát se europoslancem?

To mělo logický vývoj. Já jsem po roce 1998, kdy jsem se dostal poprvé do české Poslanecké sněmovny, stanul v čele stálé delegace českého parlamentu do Evropského parlamentu. Ta se pak stala českou polovinou výboru pro přidružení České republiky a EU. Takže já jsem vlastně šest let, než jsme do Unie vstoupili, jezdil do Evropského parlamentu. Poznal to tady, seznámil jsem se tady se spoustou lidí. Takže takovou přirozenou skluzavkou jsem se sem doklouzal.

Vás tyto zkušenosti neodradily?

Mně to spíš přišlo docela vzrušující. Já se netajím tím, že jsem vždy byl spíš euroskeptik a byl kriticky naladěn k celé řadě eurointegračních snah. Ale svět tady v Evropském parlamentu je prostě zajímavý.

A v čem především?

Tady se odehrává evropská politika, tady se naučíte spoustu věcí, tady uvidíte, jak běží mocenské silokřivky v Evropě. To je věc, která mě lákala.

Bylo to dvacet let vašeho života. Máte dojem, že jste je dobře zužitkoval? Jaký z toho máte životní pocit?

Já si na to nestěžuji. Myslím, že jsme tu zanechali nějakou stopu. Třeba tím, přestože to v Česku téměř nikomu nic neřekne, že jsme tu na zelené louce vystavěli úplně novou evropskou politickou formaci, frakci a stranu evropských konzervativců. Tu, která přece jen změnila atmosféru v Evropském parlamentu.

A čím?

Myslím, že jsme trochu přispěli k vystřízlivění z takových těch příliš nadšeneckých pohledů na Evropskou unii. Takže myslím, že jsem to zužitkoval. Pak se mojí platformou stal mezinárodní obchod, tam také několik „zářezů na pažbě“ mám. Takže jsem v zásadě spokojen. A voliči asi také, protože mě sem třikrát zvolili znovu.

Klíčovou stranou vaší frakce byli britští konzervativci. Šlo odchodu Británie z EU nějakými kroky na straně zbytku Unie zabránit?

Skoro si dnes myslím, že se to zvrátit nedalo. Že v Británii byla ta skepse nastavená už dlouhodobě. A že to vyvrcholilo v tom, z hlediska tehdejšího premiéra Davida Camerona, nešťastně formulovaném referendu. Referendu, které on si myslel, že vyhraje, ale prohrál ho.

Bylo vám to líto?

Mně to líto bylo. Británie určitě patřila k těm spřáteleným zemím, v pohledu na integraci, v pohledu na volný obchod, na vztah k USA.

Chybí Britové v EU?

Dnes mám pocit, že jsme se s tím už nějak vyrovnali. Musíme si zvyknout na to, že Británie už není součástí EU.

A nevrátí se?

Úvahám, že se Británie připojí, že stačí počkat několik let a oni zase přijdou, já nevěřím. Oni si tu svoji trajektorii prostě nalinkovali jinak a je zapotřebí to respektovat.

Vy jste dohadoval klíčové dohody o volném obchodu. Hlavně tu EU s Vietnamem. Dnes se ale další nedaří dokončovat. Proč jsou tyto dohody pro Unii výhodné?

Já jsem příznivec odstraňování obchodních překážek. Pro evropskou ekonomiku je obchodní výměna dobrá, zapojení do globální obchodní výměny také. Měli bychom se snažit obchodovat na všechny strany.

Celý rozhovor najdete ve videu a v podcastu Evropa pro Čechy.

Zdroj: Deník/Luboš Palata