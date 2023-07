Jiřímu Pospíšilovi bude 47 let, ale v politice toho zažil už opravdu hodně. Devátým rokem je europoslancem za TOP 09 a zároveň se loni stal náměstkem pražského primátora pro oblast kultury a památkové péče. „Mám životní štěstí, že teď se věnuji tématu, které mě mimořádně baví, a to je pražská kultura. Zatímco ostatní politici sahají po takzvaných silových resortech, jako doprava nebo finance, já jsem si záměrně vybral tuto oblast. Kultura je pro náš národ strašně důležitá, jsme v ní velmocí,“ říká v rozhovoru pro Deník.

Znamená to, že příští rok již nebude kandidovat do Evropského parlamentu? „V tuto chvíli žádné primárky nevedu, je to pro mě otevřená věc. Svoji kandidaturu považuji za méně pravděpodobnou. Čekám, jak vedení TOP 09 rozhodne o způsobu kandidatury. Především na to, zda půjde samostatně, nebo v rámci koalice Spolu,“ prozradil.

Sám je zastáncem trojkoaliční kandidátky (ODS, KDU-ČSL, TOP 09), neboť si myslí, že pravice by měla postupovat jednotně. „Ty volby totiž budou bohužel mnohem víc o české politice než o té evropské. A obávám se, že pan expremiér Babiš z toho udělá další referendum o vládě,“ argumentuje.

Obsáhle se také věnuje právě projednávanému konsolidačnímu balíku, který vnímá jako nutnost: „Pro mne je důležité, že je tu snaha vlády zastavit obrovské tempo zadlužování, které bohužel činí z České republiky negativního premianta v Evropě. To je alarmující a snižuje to náš rating u renomovaných zahraničních agentur. Pokud bychom nic neudělali, za deset let se dostaneme na hranu státního bankrotu. Žili jsme nad poměry a teď musíme podstoupit redukční kúru, byť tomu bude tleskat málokdo.“

Zářez díky Muchovi

Pospíšil je pyšný, že přispěl k rozuzlení složité kauzy Slovanské epopeje Alfonse Muchy. „Udělal jsem maximum pro to, abych odvrátil soudní spor, ve kterém by Praha pravděpodobně přišla o vlastnictví Muchovy Epopeje. Aby to tak mohlo skončit, museli jsme se s Johnem Muchou domluvit. Pokud z logických důvodů trval na Savarinu, uzavřeli jsme dohodu, že na dvacet let bude Slovanská epopej společně se sbírkou rodiny Mucha vystavena v nově vybudovaných klimatizovaných podzemních prostorách komplexu Savarin,“ vysvětlil.

