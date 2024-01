Europoslanec Jiří Pospíšil (TOP 09) se rozhodl, že v letošních evropských volbách už nebude kandidovat. Po deseti letech tak končí jeho působení v Evropském parlamentu (EP).

Jiří Pospíšil hostem podcastu Evropa pro Čechy | Video: Deník/Luboš Palata

I když vy sám už do těchto voleb nejdete, postavil jste se velmi vstřícně ke kandidatuře vašeho stranického kolegy Miroslava Kalouska…

To je trošku neuralgický bod. Já jsem hodně podporoval, aby Miroslav Kalousek byl pokud možno na volitelném nebo jiném místě na kandidátce, protože si myslím, že české a evropské politice chybí. Dnes je to skvělý glosátor české politiky, ale připadá mi, že je to tak trochu škoda a měl by se do politiky vrátit. Evropské volby mu dávaly šanci. Mrzí mne, že ho jeho kolegové spolustraníci nepodpořili. Ty důvody jsou zjevné. Oni tvrdí, že by to poškodilo nebo rozbilo společnou kandidátku SPOLU do evropských voleb. Já si myslím, že takováto kandidátka by jednoho Kalouska unesla.

Myslíte si, že v europarlamentu mohl Miroslav Kalousek svůj potenciál využít?

Jednoznačně. Tady je velkým tématem otázka evropského rozpočtu. Velmi se tu debatuje, zda Evropa má, či nemá mít společnou daňovou politiku. Tady by se Miroslav Kalousek, který byl elitním ministrem financí a má skvělé zkušenosti, jako člověk, který rozumí fiskální politice, mohl uplatnit.

Můžete se ohlédnout za deseti lety působení v EP? Co považujete za nejdůležitější stopy svého mandátu?

Samozřejmě po poslanci není ta práce nikdy tak zřetelně vidět, jako když jste ministr. Když jsem byl ministrem spravedlnosti, prosadil jsem 40 zákonů. Tady máte stovky vystoupení na plénu, které považuji za důležité, a pro někoho je to pouze povídání. Patřím mezi nejčastěji hovořící české europoslance a jsem člověk, který je tady slyšet. Nesedím pouze někde v rohu, ale opravdu vyjadřuji své názory, což je strašně důležité.

K jakým tématům nejčastěji na plénu hovoříte?

Vystupuji často k tématům, která mě zajímají – lidská práva, justiční spolupráce v Evropě, posilování právní stránky společného trhu. Problém je, že tato témata jsou velmi odborná a těžko se dají občanům sdělit. Nyní například řešíme právní úpravu přeshraničních občanských sdružení. Řešíme, jak se mohou tyto spolky a sdružení volně pohybovat z jedné země do druhé. Působí to nezáživně, ale právně je to velmi důležité.

Pro lidi, kteří žijí například v příhraničí s Polskem, může být ovšem i taková úprava velmi užitečná…

Cílem má být, abychom v našem běžném životě co nejméně cítili hranice mezi zeměmi Evropské unie. To jsou drobnosti, které lidem zlepšují a usnadňují život. Někteří lidé se tomu smějí. Ale lidský život se skládá z takových drobností, jako že máte jeden typ nabíječky, že zrušíte roamingy v rámci Evropy. To jsou drobné věci, které vytvářejí pro člověka, který žije v jednom státě EU, dobré podmínky i v jiných unijních státech.

Předsednictví EU převzala Belgie. Neomezují ale její půlrok výrazně dubnové evropské volby?

Belgické předsednictví má smůlu a trošku štěstí, podle úhlu pohledu, že jsou evropské volby. V dubnu europarlament končí a pak už probíhá volební kampaň. Od léta pak začne zasedat nový parlament a vznikne nová Komise. Fakticky tedy toho belgické předsednictví moc nestihne. Možná se podaří stihnout některé legislativní balíčky. Vede se debata o reformě azylového práva. Ale já jsem k tomu trochu skeptický.

Po Belgii bude Unii předsedat Maďarsko. Nedoplatí na tuto změnu za této situace Ukrajina?

Předsednictví je důležité, ale rozhoduje se naštěstí kolektivně. A předsednická země nemůže úplně zablokovat agendy, které ostatní země chtějí. Viktor Orbán těžko může zamezit tomu, aby ostatní premiéři projednávali finanční a jinou pomoc Ukrajině. Samozřejmě se tu všichni trošku maďarského předsednictví obávají. Já říkám, že Maďarsko je trojským koněm Putina v Evropské unii. To, jak zablokovali pomoc Ukrajině, mě strašně mrzí. Není přitom v zájmu Česka ani Maďarska, aby Ukrajina zkolabovala a Putin uspěl v této válce. Proto tomu úplně nerozumím.

Zdroj: Deník/Luboš Palata