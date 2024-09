Na první pohled neexistuje mnoho Česku vzdálenějších resortů, snad jenom rybolov nebo vztahy ve Středomoří. Zdá se to tedy skoro jako nějaký naschvál od Ursuly von der Leyenové premiérovi Petru Fialovi, na kterého se přitom stále usmívá jako jeho velká přítelkyně. Česko ale není zdaleka jediné, kterému úterní představování kandidátů na eurokomisaře zamotalo hlavu. Třeba maďarský eurokomisař Olivér Várhelyi dostal „ochranu zvířat“ a zdravotnictví.

V Evropském parlamentu, u něhož budou kandidáti na eurokomisaře absolvovat v příštích týdnech slyšení, se však v kuloárech šíří informace, že maďarský kandidát je „slabý kus“ a Leyenové bude dáno najevo, aby ho stáhla. Tento postup se volí proto, že europarlament schvaluje Evropskou komisi jako celek. A proto její šéfka neriskuje a problematičtí a slabí kandidáti bývají staženi a vyměněni za přijatelnější.

To, že neprojde přes europoslance, se může stát i Síkelovi. Jednak kvůli tomu, jak je Síkelovi téma, které má řešit, vzdálené. Ale také proto, že to je ve skutečnosti velmi solidní resort, který by třeba mnohé státy Středomoří rády řídily.

Peníze proti migraci

Síkelův úřad „rozvojové pomoci“ má totiž obří rozpočet tří set miliard eur na sedm let, což je v přepočtu sedm bilionů korun. Pod sebou bude mít generální ředitelství s několika tisíci úředníky. Náplní práce Síkely bude omezovat skrze poskytování pomoci „na místě“ nelegální migraci, zajišťovat Evropě přístup ke strategickým surovinám a také bojovat s vlivem Číny, která ve třetím světě investuje ohromné prostředky.

Právě to, že úkolem Síkely bude řešit, jak rozvojovou pomocí omezit nelegální migraci a motivovat africké a další země ke spolupráci při řešení problémů s imigranty, dělá podle europoslance Jana Farského (STAN) z jeho resortu velmi zásadní úřad. „Jde o zdrojové země migrace. Není to sexy portfolio. Ale pro Evropskou unii srovnatelně důležité jako obchod nebo energetika,“ uvedl Farský.

„Jozef Síkela bude spravovat největší rozpočet, který kdy měl český komisař na starosti, bude rozhodovat o investicích v programu Global Gateway ve výši až 300 miliard eur a bude mít pod sebou jedno z největších generálních ředitelství v celé Komisi,“ tvrdí premiér Petr Fiala (ODS).

Opozice ale Síkelovu pozici komentuje sarkasticky. Šéf hnutí ANO Andrej Babiš prohlásil, že ho Fiala Síkelovým portfoliem opravdu překvapil. Přisadila si i europoslankyně Stačilo! Kateřina Konečná. „Jde o zcela nepřekvapivý políček do tváře České republiky. Pokud má toto být výsledek zaprodání země v zahraničí, tak je to nejen k pláči,“ napsala na síť X.