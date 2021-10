Pro Českou republiku přichází zásadní výzva, která se týká jeho zřejmě největší novodobé chlouby – automobilového průmyslu. Proto se i další debata Café Evropa věnovala tomuto pro Česko klíčovému tématu „zelené transformace“.

V rámci boje proti klimatické změně a jejím dopadům se státy EU zavázaly dosáhnout do roku 2050 uhlíkové neutrality. Vedle řady dalších opatření Evropská komise také navrhuje, aby se od roku 2035 v EU prodávala jen auta neprodukující emise oxidu uhličitého. Důraz by byl kladen na nízkoemisní a bezemisní pohony, především pak na elektromobilitu.

Je přechod na elekromobily možný?

Pro Evropu by tento projekt znamenal prudký nárůst počtu elektromobilů a také nutnost dobudovat masivní infrastrukturu k jejich dobíjení. V řadě zemí západní a severní Evropy jsou automobilky i společnost již v současné době poměrně lépe připraveni na transformaci k elektromobilitě a nákup vozidel s baterií je navíc někde řidičům i částečně dotován.

Plány Evropské unie však znamenají značnou výzvu pro automobilový sektor v Česku, kde je značná část průmyslu a ekonomiky napojena na výrobu klasických spalovacích automobilů. Vyšší pořizovací cena elektromobilů navíc může vést k tomu, že si lidé ponechají auta se spalovacími motory i po hranici jejich životnosti a tím dále negativně ovlivní životní prostředí.

V Café Evropa o tom dnes od 17:30 debatovali Michal Kadera, ředitel pro vnější vztahy, Škoda Auto, Lukáš Kovanda, člen Národní ekonomické rady vlády, hlavní ekonom, Trinity Bank, Luděk Niedermayer, poslanec Evropského parlamentu, TOP 09, Zdeněk Pertlez, výkonný ředitel, Sdružení automobilového průmyslu, Jana Plaňanská, Expert management elektromobility. Pořadem provázel Ondřej Houska, Hospodářské noviny, moderátor debaty.

Debatu jste mohli sledovat v přímém přenosu na tomto místě, nebo na FB Deníku.

Akci pořádá Evropská komise v ČR, Kancelář Evropského parlamentu a EUROPEUM Institute for European Policy.

