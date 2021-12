Kafe „kvůli Bruselu” podraží. Ale zachráníme pralesy. Podcast Evropa pro Čechy

Evropská unie zveřejnila nový plán ochrany lesů, který by měl omezit kácení pralesů kvůli pěstování plodin dovážených do Unie. Může to přinést nejméně dočasné zvýšení ceny některých potravin, třeba právě kávy.

V dalším díle pravidelného podcastu Deníku „Evropa pro Čechy" se šéfredaktorkou Euractivu Anetou Zachovou a evropským editorem Deníku Lubošem Palatou se budeme zabývat novým pánem Evropské unie na ochranu lesů v zemích, odkud Unie dováží některé potraviny. Za posledních třicet let přišla planeta o 420 milionů hektarů lesů, což je rozloha větší než území Evropské unie. Zhruba 90 procent stromů šlo k zemi kvůli rozšiřování zemědělské půdy. Na místě pralesů jsou nyní sójové, palmové či kávové plantáže. Unie a její dovoz potravin se na tom podílí největším rozsahem hned po Číně. EU chce masivnímu kácení bránit tím, že na evropském trhu zakáže produkty spojené s ničením lesů. Zaměří se i na ochranu půdy. O tom, jak to chce Evropská unie udělat, jak to bude efektivní a zda to povede ke zvýšení ceny například kávy. je dnešní další díl podcastu.