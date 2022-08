Jak se shodují odborníci na energetiku, ceny elektřiny a plynu na burzách v EU se vymkly ekonomické realitě. Tyto tržní mechanismy, které ve válečné hysterii podněcované Ruskem přestaly fungovat, a ceny na energetických burzách jsou už zcela nesmyslné.

Ceny energií překračují nejhorší očekávání, řekl Fiala po schůzce s prezidentem

Klíč k evropskému řešení drží v rukou Německo, největší evropský výrobce elektřiny v plynových elektrárnách, které zatím odmítá celoevropské zastropování cen. „Je třeba směřovat k zastropování cen energií. Řešení je ale nutné dosáhnout na evropské úrovni,“ prohlásil český premiér Petr Fiala. „Žádná jednoduchá národní řešení k dispozici nejsou,“ dodal.

Zásadní návštěva?

„Pokud se podaří Scholzovi oznámit v Praze jasný plán, jak společně s Českem a EU vyřešit současnou energetickou krizi, a uklidnit tím obavy Čechů, může to být zásadní návštěva,“ uvedl zdroj zasvěcený do přípravy jednání mezi Scholzem a Fialou. Významu návštěvy má přidat projev o budoucnosti Evropy, který Scholz přednese na Univerzitě Karlově. Německo cestu Scholze považuje i za ocenění dosavadních kroků Česka v čele EU.

Česko v čele Evropy: Drama o bilion pro Polsko. Věra Jourová v klíčové roli

„Nouzový plán je obrovským úspěchem českého předsednictví. Myslím si, že je to přesně to, co potřebujeme. A je to důkaz evropské solidarity,“ uvedl německý velvyslanec Andreas Künne v rozhovoru pro ČRo. Podle něj mají Česko a Německo shodný pohled i na pomoc Ukrajině proti ruské agresi.

Češi ale hlavně s napětím očekávají, zda dnes Scholz a Fiala najdou shodu i v řešení energetické krize.