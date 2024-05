Uskupení Stačilo! v čele s europoslankyní Kateřinou Konečnou, předsedkyní KSČM, je asi největším překvapením průzkumů před Evropskými volbami a mohlo by získat i několik mandátů.

Hostem podcastu Evropa pro Čechy byla Kateřina Konečná | Audio: Deník/Luboš Palata

Kateřina Konečná připomíná, že hnutí ANO nese spoluzodpovědnost za všechny chybné kroky současné Evropské komise, kterou její europoslanci volili.

V dalším díle pravidelného podcastu Deníku „Evropa pro Čechy“ se budeme s europoslankyní Kateřinou Konečnou bavit o tom, co chce její uskupení změnit v Evropském parlamentu. „Otevřeně říkáme, že chceme přispět k tomu, aby už v Evropě nevládli ti, co doposud,“ říká Konečná.

Zdroj: Deník/Luboš Palata

A připomíná osobní podíl šéfa hnutí ANO Andreje Babiše, který dvakrát po sobě podpořil na eurokomisařku Věru Jourovou. „My tvrdíme, že pokud to tak půjde dál, setrvávání v Evropské unii ztrácí smysl,“ odpovídá Konečná na otázku, zda je její uskupení za vystoupení z Evropské unie.

Rozhovor se pak stočil k energetice, Green dealu, zásobování Česka elektřinou a energií vůbec. „Obnovitelné zdroje nám vyrobí dost energie sto dnů v roce. Co budeme dělat těch dalších víc než dvě stě?“ ptá se Konečná.

Alexandr Vondra: Babiš jako premiér řadil bobky, jak chtěl Brusel

Jaké zásobování elektřinou a energiemi je nutné pro český průmysl a celou českou ekonomiku? Bylo by lepší, kdyby celou evropskou energetiku řídil Brusel a ne národní státy? Proč přestaneme těžit uhlí zřejmě dřív než Poláci a Němci a je to dobře? Jaké podmínky si dala Evropská komise při schválení výstavby nových jaderných reaktorů v Česku? Za co Kateřina Konečná chválí Alexandra Vondru, lídra ODS a kandidátky Spolu? Má Česko rozmyšleno, co dál s energetikou a českou ekonomikou vůbec? Co všechno se dá opravit na Green dealu? Půjdou zrušit emisní povolenky na dmy?

O tom a o mnohém dalším bude tento díl podcastu Evropy pro Čechy.

Podcast Deníku „Evropa pro Čechy“ o dění nejen v Evropské unii vysíláme už třetím rokem každou středu ve 12:00. Pořadem vás provází evropský editor Deníku Luboš Palata.